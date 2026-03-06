В Нижнем Тагиле работодатели не хотят трудоустраивать инвалидов

В Нижнем Тагиле предприятия неохотно берут на работу людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом заявила начальник отдела профессиональной реабилитации инвалидов «Нижнетагильского центра занятости» Марина Удинцева на координационном совете по делам инвалидов, который провёл замглавы города по социальной политике Валерий Суров.

Специалист отметила, что работодатели не торопятся с реализацией квот по приёму на работу лиц с ОВЗ.

«На 1 марта 32 из 331 организации их [квоты] не выполняют. Зачастую относятся формально, предлагая неподходящие вакансии. Например, работу на грузовой машине или другой тяжёлый физический труд. В любом случае стараемся найти решение. Предлагаем работодателям воспользоваться правом трудоустройства в другую организацию, если нет возможности создать рабочее место у себя, рассказываем о механизмах компенсации заработной платы. К сожалению, пока эти инструменты используют только единицы. Разъяснительную работу, безусловно, продолжим», — сказала Марина Удинцева.