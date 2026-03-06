В Нижнем Тагиле иномарка, уходя от столкновения, вылетела в сугроб и перевернулась

Сегодня, около 08:00, в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной, напротив автомойки самообслуживания, произошло ДТП. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как водитель Toyota Picnic начал выполнять разворот. В этот момент Skoda Rapid, пытаясь избежать столкновения, резко повернула налево. Автомобиль врезался в сугроб и перевернулся на бок. Во время переворота иномарка также задела припаркованную LADA Granta.

«Я был на работе, услышал хлопок. Первыми приехали скорая помощь, затем сотрудники ГАИ, после — эвакуатор. Все сработали оперативно: на месте были в течение 20 минут, не более. Серьёзно никто не пострадал. Водитель выбрался через багажник, при помощи очевидцев. Водитель белого автомобиля спас жизнь человеку, совершающему разворот. По правилам в таких ситуациях нужно тормозить, и тогда удар пришёлся бы прямо в дверь. При боковом столкновении это могло закончиться переломом шейных позвонков, инвалидностью или даже смертью. Но он успел уйти от столкновения, хоть и с нарушением ПДД», — сообщил АН «Между строк» очевидец Фёдор Трачук.