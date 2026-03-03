В Екатеринбурге диверсант пытался взорвать машину руководителя оборонного предприятия

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Свердловской области.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Екатеринбурге предотвращён террористический акт, планировавшийся гражданином Российской Федерации, 1985 года рождения, по заданию спецслужб Украины. Установлено, что в целях конспирации куратор переправил фигуранту поддельный паспорт гражданина России, сведения об адресе проживания объекта покушения — одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Свердловской области, а также два самодельных взрывных устройства (СВУ)», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве отметили, что действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, исполнитель арендовал квартиру на поддельный паспорт и изъял из схрона СВУ для подрыва личного автомобиля сотрудника ОПК. При попытке задержания диверсанта украинский куратор дистанционного взорвал самодельное взрывное устройство, убив исполнителя несостоявшегося теракта.

В ходе осмотра места происшествия было изъято второе СВУ, закамуфлированное в корпус пауэрбанка, состоящее из 300 граммов пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора иностранного производства и исполнительного механизма с активацией по радиоканалу, а также телефон, содержащий переписку с сотрудником спецслужб Украины и поддельный паспорт гражданина России.

Следственное подразделение УФСБ по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).