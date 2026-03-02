Работает ли закон о «русификации» рекламных вывесок в Нижнем Тагиле?  

С 1 марта в России вступили в силу новые требования к оформлению вывесок торговых точек. Теперь названия магазинов, студий, салонов, жилых комплексов, а также указатели и информационные таблички должны быть на русском языке. Использование английских слов допускается только при одновременном размещении русского варианта. При этом, согласно новым правилам, недостаточно просто заменить англицизм транслитом. Например, слово «shop» необходимо заменять русскоязычными вариантами слова «магазин», а вот «шоп» здесь уже не подходит.

За нарушение предусмотрены штрафы: для ИП и должностных лиц — от 4 тысяч до 20 тысяч рублей, для компаний — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Исключение сделано для зарегистрированных товарных знаков — если бренд официально оформлен, менять вывеску бизнесмен не обязан. Предполагается, что контролировать соблюдение закона будут несколько органов: Роспотребнадзор, городская администрация, прокуратура и УФАС.

Летом прошлого года, после принятия закона, мы поговорили с тагильскими предпринимателями. Часть бизнесменов отнеслась к нововведениям спокойно, а вот другие признавались — закон вызывает вопросы и добавляет лишних расходов.

Накануне, 1 марта, мы проехались по центральной улице Нижнего Тагила – проспекту Ленина, чтобы посмотреть, как тагильские бизнесмены исполняют новые требования. Заранее в сервисе «2ГИС» мы подыскали в этом районе 20 компаний, которые потенциально попадают под действие новых правил. Сразу предупредим, что мы не будем кошмарить наших предпринимателей и публиковать названия точек, где всё ещё усматриваются нарушения.

В итоге всего две организации (из нашего списка) в последний момент успели заменить прежнюю вывеску на русскоязычную, однако на входных дверях у них всё ещё осталось прежнее название на английском. Ещё у одной студии в приложении «2ГИС» до сих пор название указано на английском, хотя на самой вывеске уже более года используется русский вариант.

Кроме того, мы обнаружили вывеску, где название компании написано на русском языке, но рядом размещена фраза на английском — без какого-либо перевода. Причём эта фраза фактически описывает деятельность компании. В таком случае к владельцу компании могут возникнуть вопросы, поскольку описание услуг по закону также должно быть на русском языке.

Остальные предприниматели, видимо, решили не торопиться. Их названия так и остались на английском — без перевода и без пояснений. При этом важно помнить: если у бизнеса зарегистрирован товарный знак, закон разрешает оставить всё как есть. Поэтому однозначно сказать, кто нарушает, а кто нет, пока сложно.

Как именно будет выстроен контроль за соблюдением закона и последуют ли проверки — станет ясно позже.