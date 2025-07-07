«Шишков прости: не знаю как перевести». Как предприниматели Нижнего Тагила отреагировали на закон об «обрусении» вывесок на иностранных языках

В прошлом месяце президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 24 июня 2025 г. N 168-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По новому закону, с 1 марта 2026 года все торговые вывески, указатели, знаки и информационные таблички должны быть написаны на кириллице. Однако существуют исключения. Например, закон не распространяется на зарегистрированные товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования. В таком случае компании могут не менять вывески, но обязаны добавить к названию перевод-транскрипцию. Закон принят Государственной думой 17 июня.

В случае несоблюдения формально не введено никаких новых санкций, однако в соответствии с законом о защите прав потребителей нарушители могут получить административный штраф, предписание устранить нарушение или демонтировать вывеску, а также столкнуться со сложностями при проверках Роспотребнадзора и участии в госзакупках. На днях председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал компании не дожидаться вступления закона в силу и начать замену вывесок уже сейчас.

АН «Между строк» попыталось узнать, как тагильские предприниматели отреагировали на такие нововведения. Как выяснилось, не все бизнесмены оказались довольны новым законом.

«Честно говоря, придумали какую-то фигню. Сидят там депутаты в Госдуме и думают, чем бы ещё занять малый бизнес. Итак всё дорожает, ещё сейчас вывески будем новые покупать. На деятельность, думаю, не повлияет — людям главное качество товара и качество обслуживания клиентов. Пока менять не будем, позже уже будем думать», — прокомментировал ситуацию владелец солярия Golden Sun Константин Тронин.

«Эти нормы уже давно не новые, согласовать вывеску на иностранном языке всегда было нелегко, но всё же удавалось. Мы следим за изменениями в законодательстве. Нам будет достаточно сложно перевести своё название, и вряд ли вообще возможно, так как мы бар от крафтовой пивоварни с аналогичным названием. Думаю, название будет в русской транскрипции — “Крейзи брю”, иначе никак», — рассказал представитель гастропаба Crazy Brew.

«Я об этих нормах уже знал. Стал с этим сталкиваться в магазинах при покупке обычных товаров, на которых раньше были этикетки на английском, сейчас же всё стало на русском. К изменениям отношусь нейтрально, ничего плохого в них не вижу. Под новые правила мы адаптируемся, и своё название сделаем русскими буквами. Переименуем после летнего сезона. Глобальных трудностей я тут не вижу. Основное — это поменять название в социальных сетях и изменить логотип. Возможно, ещё придётся обращаться в различные ресурсы, где мы размещаемся, наподобие 2ГИС», — поделился мнением владелец проката Движ Master Иван Подмазов.

«У меня всегда в голове была мысль, почему мы используем везде английские слова? Ведь мы — граждане РФ и общаемся на русском языке! Я скорее за родной язык! Но криминального в использовании английского не вижу, так как в школе я и вся страна изучали английский язык. Да, будет, возможно, непривычно, что какие-то имена, названия и слова поменяют свой внешний вид, но значение не изменится. А для патриотизма в стране, возможно, это хороший шаг. Но наш русский язык уже давно превратился в мешанину языков планеты. Ещё есть 9 месяцев, будем думать. Возможно, всё изменится!» — поделились в нижнетагильском баре-комфорт холле Loft.

«Наше название является зарегистрированным товарным знаком. Оно написано на латинском языке. И именно с латинского языка переводится как “корабль”. Придумывая название, мы изучали законодательство, поэтому взгляд пал не на англо-американское слово, а на латинское», — рассказала администратор ресторана Navis.

«Изначально, чтобы отмежеваться от устойчивого образа одноимённой учаги, взяв классное название "Самородок", мы решили модернизировать визуальный код через логотип и написание названия латиницей. Да, мы в курсе новой нормы закона, которая вступит в силу с 1 марта 2026 года, и наш дизайнер уже готовит логотип в кириллическом исполнении. При этом в последней редакции закона больше не предусматривается запрет на использование англицизмов в рекламе и латиницы в вывесках. Единственное (и очень размытое) требование к бизнесу — материалы должны “соответствовать нормам современного литературного русского языка”. А ещё, как мы поняли, ограничения не распространяются на зарегистрированные товарные знаки. И если название компании внесено в ЕГРЮЛ на латинице, его тоже можно будет и дальше использовать на вывесках. Что касается употребления словосочетания “креативный кластер”, формально закон разрешает пользоваться иностранными словами, если у них отсутствуют общеупотребительные аналоги в русском языке, сами такие слова должны быть закреплены в утверждённом государством нормативном словаре. С этой стороны мы не беспокоимся», — сообщили в креативном кластере Samoro.doc.