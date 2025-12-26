Тагильский weekend, топ-5: знакомство с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры по сказам Бажова, прогулка по предновогоднему лесу и уютный концерт

О том, чем заняться 27 и 28 декабря

В последние выходные 2025 года мы предлагаем вам нашу традиционную подборку самых интересных мероприятий предстоящих выходных, которая поможет провести время весело и с пользой.

Культурная суббота (6+)

27 декабря с 11:00

в библиотеках города

В библиотеках города стартует акция Культурная суббота, посвящённая самому любимому и доброму празднику — Новому году. Гостей ждут весёлые конкурсы, музыкальные игры, мастер-классы, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой и многое другое. Полную афишу с адресами и временем мероприятий смотрите на сайте Центральной библиотеки.

Презентация книги «Бажовинки» (12+)

27 декабря в 14:00

в Центральной библиотеке, аудитория № 104

Литературная мастерская «Особый случай» презентует краеведческий сборник «Бажовинки» — новый взгляд на мир уральских сказов. Авторы Екатерина Соловьёва и Марина Харитонова приглашают погрузиться в атмосферу творчества и волшебства. Вас ждут викторины по произведениям Бажова, мистические гадания по цитатам из сказов и живое общение с создателями книги. Самые активные участники смогут получить сборник с автографом авторов. Приходите за новогодним настроением, вдохновением и хорошей книгой, которая станет отличным подарком к праздникам. Вход свободный.

Новогодний концерт (12+)

27 декабря в 14:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Вокалисты проекта «Хочу и пою!» подготовили специальную праздничную программу: песни, которые создадут тёплое новогоднее настроение и подарят ощущение чуда. Также в этот вечер состоится первое выступление новой музыкальной группы «Код 13». Живая музыка, неожиданные аранжировки и совместные номера с вокалистами проекта «Хочу и пою» станут приятным сюрпризом для гостей концерта. Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация.

Игры с аниматором для детей (0+)

27 и 28 декабря с 16:00 до 18:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. 27 декабря маленьких гостей ждёт встреча с новогодними эльфами и фигурки из шариков, 28 декабря — с Little Pony и бумажное шоу.

Прогулка по предновогоднему лесу (0+)

28 декабря с 10:00 до 13:00

на Муринских прудах

Клуб туристов «Азимут» приглашает тагильчан на прогулку на Муринских прудах. Организаторы обещают согревающий костёр и новогодние игры. Также можно будет взять с собой снегокат, чтобы покататься. ️Необходима предварительная запись. Мероприятие состоится при температуре воздуха не ниже 15 градусов.