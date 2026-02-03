«Дело Долиной» живёт. В Нижнем Тагиле мужчина отказывается возвращать кухонный гарнитур с дефектами, получив обратно почти 2,5 млн рублей его стоимости

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила поступило гражданское дело о возврате почти 2,5 млн рублей, оплаченных изготовителем кухни за её возврат от покупателя.

Как следует из материалов суда, около двух лет назад тагильчанин приобрёл у посредника — индивидуального предпринимателя — дорогостоящий кухонный гарнитур одной из известных мебельных фабрик. После монтажа выяснилось, что изделие имеет дефекты, и покупатель, ссылаясь на Закон о защите прав потребителей, потребовал вернуть полную стоимость товара.

После переговоров все три стороны пришли к соглашению о том, что потребитель обязуется вернуть товар, а производитель — полную стоимость, более 2,4 млн рублей, однако формальное соглашение так и не было подписано всеми участниками.

В результате производитель перевёл деньги, но потребитель, сославшись на несогласованные условия, товар так и не вернул.

Суд, в который обратился производитель, чтобы признать соглашение заключённым, указал на то, что документ не был подписан всеми тремя сторонами, а соответственно, не может считаться таковым. При этом было отмечено, что перевод денежных средств при отсутствии договора создаёт иную правовую ситуацию.

В связи с этим представители фабрики обратились в Ленинский районный суд с новым иском — требованием взыскать с потребителя перечисленные денежные средства как неосновательное обогащение вместе с процентами за почти двухлетний период на общую сумму более 3,1 млн рублей.

Потребитель, в свою очередь, утверждает, что полученные средства являются законным возвратом за некачественный товар, а производитель, перечисляя деньги, действовал осознанно, выполняя требования своего партнёра-продавца и зная о претензиях по качеству.

Теперь Ленинскому районному суду предстоит установить, где заканчивается сфера действия Закона о защите прав потребителей и начинается область обязательств из неосновательного обогащения.