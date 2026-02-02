В Нижнем Тагиле ограбили супермаркет на Тагилстрое

Утром 31 января на Тагилстрое один из местных жителей заметил разбитое, предположительно, грабителями, окно магазина «Монетка» на улице Металлургов, 6а.

«Пошёл за хлебом. Смотрю — окно разбито. Ночью вломились скорее всего, только непонятно зачем», — рассказал тагильчанин.

Напомним, летом прошлого года таким образом действовала банда малолетних грабителей. От их рук пострадал и другой магазин «Монетка» на улице Гвардейской, а также магазин «Пятёрочка», пункты выдачи заказов Ozon и Wildberries и аптека «Апрель» на улице Балакинской.

Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что подростки ограбили киоск с попкорном и сладкой ватой в парке Победы и ларёк с мороженым рядом с магазином «Фазан» на Октябрьской революции.

Получить оперативный комментарий от пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское» не удалось.