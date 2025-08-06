Банда подростков продолжает кошмарить торговые точки на Тагилстрое

В ночь на 6 августа группа подростков ограбила магазин «Пятёрочка», расположенный в доме № 18 на улице Балакинской. По словам продавцов, злоумышленники разбили окно рядом со входом и проникли внутрь. Целью налётчиков были газированные энергетики и пирожки.

Напомним, в ночь на 30 июля в Нижнем Тагиле было совершено несколько ограблений торговых точек на Тагилстрое. Первый налёт произошёл по адресу Балакинская, 43а. От рук грабителей пострадали пункты выдачи заказов Ozon и Wildberries, а также аптека «Апрель». По словам очевидцев, грабители разбили окна и похитили товары. Второй налёт был совершён ближе к утру на улице Гвардейской, 47а. На этот раз пострадал магазин «Монетка».

Накануне в СМИ появилась информация, что подростки совершили несколько налётов на торговые точки на ГГМ. От рук малолетних правонарушителей пострадали киоск с попкорном и сладкой ватой в парке Победы и ларёк с мороженым рядом с магазином «Фазан» на Октябрьском проспекте.