На Тагилстрое неизвестные за ночь ограбили несколько магазинов

В ночь на 30 июля в Нижнем Тагиле было совершено несколько ограблений торговых точек на Тагилстрое.

Первый налёт произошёл по адресу Балакинская, 43а. От рук грабителей пострадали пункты выдачи заказов Ozon и Wildberries, а также аптека «Апрель». Об этом сообщили в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

По словам очевидцев, грабители разбили окна и похители товары. Действовали они быстро и чётко, успев скрыться до приезда полиции.

Второй налёт был совершён ближе к утру на улице Гвардейской, 47а. На этот раз пострадал магазин «Монетка». В полиции Нижнего Тагила от комментариев по данным происшествиям воздержались. Сумма ущерба не уточняется.