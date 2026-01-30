В Нижнем Тагиле после отсидки остаётся каждый четвёртый бывший зек

Накануне, на заседании Нижнетагильской городской думы временно исполняющий обязанности начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» Дмитрий Абраменко поделился итогами работы управления за 2025 год. По информации полковника полиции, количество зарегистрированных преступлений снизилось почти на 6%, и составило 5378.

Из года в год сокращается количество убийств (7; –61,1%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (41; –36,9%), в том числе повлёкших смерть потерпевших (9; –35,7%), грабежей (24; –22,6%) и квартирных краж (5; –73,7%). В отчётном периоде сотрудниками всех правоохранительных органов раскрыто 3 900 преступлений, раскрываемость составила 73,9%.

За совершение преступлений задержано более 2 тысяч человек. Установлено местонахождение 135 лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, скрывавшихся от следствия и суда, а также 138 без вести пропавших. Установлена личность 16 неопознанных трупов.

Число уличных преступлений снизилось почти на 18% и составило 406. Пресечено более 300 преступных деяний экономической направленности, к уголовной ответственности привлечено 139 человек. Выявлено 140 преступлений коррупционной направленности, раскрыто 20 преступлений, связанных с хищением бюджетных средств.

Индивидуальной профилактической работой охвачено более 300 подростков, а также более 200 родителей, не выполняющих должным образом свои обязанности по воспитанию детей.

Количество зарегистрированных ДТП снизилось на 0,4%, а количество погибших возросло на 70%. Всего на дорогах города погибло 36 человек, при этом гибели детей не зарегистрировано.

«Одной из причин роста неблагоприятных социальных криминологических характеристик преступности является высокая концентрация на территории области контингента, ранее имевшего проблемы с законом. Как известно, на территории нашего города осуществляют работу семь учреждений системы исполнения наказаний: шесть исправительных колоний и один следственный изолятор. Общее количество осуждённых лиц, отбывающих наказание, на сегодняшний день составляет почти шесть тысяч человек. За 12 месяцев 2025 года из мест лишения свободы освободились 2 348 человек. Из них официально остались проживать в Нижнем Тагиле и поставлены на соответствующие учёты 499 человек. При этом трудоустроились только 187 (37%). За 12 месяцев 2025 года лицами, ранее судимыми, совершено 1 800 преступлений, что составило 33% от общего числа всех преступлений, зарегистрированных на территории города. По-прежнему сложным и актуальным остаётся вопрос трудоустройства лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы. Очевидно, что их уровень образования и социальной адаптации недостаточен для предоставления им рабочих мест в полном объёме, что также является криминогенным фактором», — сказал Дмитрий Абраменко.

В управлении по-прежнему остро стоит вопрос комплектования кадрами. На начало текущего года вакантными остаются 494 должности. Прежде всего, речь идёт о патрульно-постовой службе, оперативных подразделениях, следствии и участковых уполномоченных полиции. Дмитрий Абраменко отметил, что задача по снижению оттока специалистов и повышению привлекательности профессии является одной из основных.

Ознакомиться с подробностями о борьбе с наркотрафиком, IT-преступностью и незаконной миграцией в городе — в нашем предыдущем материале.