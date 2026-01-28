В Нижнем Тагиле полиция задержала лжеэлектрика, укравшего у пенсионера 280 тысяч рублей 

В отдел полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» обратился 65-летний мужчина. Он рассказал, что в его квартиру на улице Гвардейской проник неизвестный, представившийся электриком. Злоумышленник заявил, что нужно проверить электрооборудование и счётчик электроэнергии. Хозяин квартиры согласился на осмотр и ремонт проводки.

Во время проверки электрооборудования в квартире мошенник заметил на кровати кошелёк и заменил деньги в нём на купюры «банка приколов». После завершения работ пенсионер заплатил лжеэлектрику 20 тысяч рублей, и тот ушёл. В общей сложности злоумышленник похитил у пожилого мужчины более 280 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ по факту кражи с проникновением в жилище.

Полицейские призывают граждан, которые могли пострадать от действий этого злоумышленника, обратиться с заявлениями в ближайший отдел полиции или в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское», расположенную по адресу: улица Островского, 7. Также можно позвонить по телефону 102.