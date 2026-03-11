В Новом Уренгое гаишника, принимавшего экзамены, подозревают в покупке прав

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) инспектора ГАИ, принимавшего экзамены, подозревают в покупке собственного водительского удостоверения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в Следственном комитете (СК) ЯНАО.

По данным следствия, в октябре 2023 года подозреваемый, занимавший должность старшего инспектора отделения по исполнению административного законодательства ОГИБДД, незаконно приобрёл водительские права с категориями, которых у него не было и начал принимать экзамены у курсантов автошкол. Всего он успел «проэкзаменовать» 32 человек.

«Действия подозреваемого привели к допуску к участию в дорожном движении лиц, не прошедших необходимую проверку навыков управления транспортными средствами. Это создало угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего», — отметили в СК.