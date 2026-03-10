СК возбудил уголовное дело после инцидента в нижнетагильской школе № 45, когда девочка избила мальчика, оскорбившего её родителей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования инцидента, произошедшего в школе № 45 Нижнего Тагила, в результате которого пострадал подросток.

Напомним, 5 марта между учениками параллельных 6-х классов произошла перепалка — мальчик неуважительно высказался о родителях девочки, сообщает «Инцидент Нижний Тагил». Впоследствии школьница напала на обидчика и нанесла несколько ударов по голове и телу, что попало на видео. После публикации прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку.

Как сообщили в мэрии Нижнего Тагила, по факту произошедшего специалисты управления образования также проведут проверку. Администрация школы принимает меры к урегулированию ситуации и примирению участников конфликта: 6 марта состоялась встреча с подростками и их родителями.

По факту инцидента следственными органами СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело. О ходе расследования Александр Бастрыкин поручил доложить руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко.