48 видов млекопитающих, 400 видов растений, 181 вид птиц, 998 видов насекомых и 800 видов грибов. Висимскому заповеднику — 80 лет

В первых числах марта Висимский заповедник отмечает свой 80-летний юбилей.

Решение о его создании было принято 1 марта 1946 года, о чём сразу было сообщено руководству Свердловской области. Но так как Председатель Совнаркома РСФСР Алексей Косыгин находился в отъезде, подписал он соответствующее постановление только по возвращении в Москву 7 марта, а в газетах оно появилось лишь 8 числа.

Но ещё задолго до этого первый заповедника на территории нынешней Свердловской области был создан по решению князя Сан-Донато Павла Павловича Демидова. Заповедник организовали на Керкиных горах, там были запрещены охота и рубка леса.

За убитую лису с виновника взимался штраф 3 рубля серебром, за зайца – 1 рубль 30 копеек, за срубленную сосну или ель — по 55 копеек серебром за каждый аршин. Сбор грибов и ягод в заповеднике был разрешён. Заповедник охраняли двое лесничих и 20 егерей. Охотиться на территории Керкиных гор имел право только господин заводовладелец и его гости. Однако Павел Павлович охоту не любил и на Керки никогда не заезжал. Зато его старший сын, Елим, был охотник. В 1901 году он стал егермейстером императорского двора и получил в своё ведение казённые охотничьи заказники и лесничества, а в 1903 году он создал в Лагодехском ущелье, в Грузии, заповедник. Примерно в эти же годы Елим Павлович создал на Птахиной горе, что находилась в начале Невьянского тракта, частный охотничий заказник, заселив его косулями, лисами и боровой птицей. Птахину гору огородили забором, охранять заказник наняли сторожей. Охотился здесь Елим Павлович всего два-три раза, и территория горы превратилась в маленький заповедник. В период послевоенной разрухи, в 1919–1922 годах, местные жители растащили на дрова забор, огораживающий Птахину гору, и зверьё разбежалось. Ещё раньше прекратил своё существование и заповедник на Керкиных горах.

История Висимского заповедника началась за 10 лет до его официальной даты его открытия, когда в 1936 году учёные из Всесоюзного института растениеводства, возглавляемого академиком Вавиловым, побывали на Среднем Урале с научной экспедицией. На следующий год Николай Иванович Вавилов выступил в Совнаркоме СССР с докладом, в котором предложил без промедления создать на территории Свердловской области заповедник с целью сохранения более 200 видов растений и животных, характерных для этого региона. В то время на Урале шла активная заготовка леса как для нужд индустриализации страны Советов, так и для экспорта за границу, и существовала опасность полного уничтожения десятков видов растений, произраставших на Урале. Всесоюзный институт растениеводства, помимо прочего, занимался выведением морозостойких сортов растений, и уральская флора, способная переносить морозы в 30 и 40 градусов, представляла для науки большой интерес.

Заготовку леса в районе между посёлком Висим и рекой Чусовой Совнарком не остановил, однако существенно сократил территорию, отведённую под вырубку. Возможно, заповедник возник бы и раньше, но началась Великая Отечественная война, и ограничения на рубку лесов отменили. Тема создания Висимского заповедника вновь стала актуальной сразу после войны. В начале марта 1946 года вопрос был решён положительно. Площадь заповедника «Висим» (первоначальное название) составила 56,3 тысячи гектаров. Основной его задачей было провозглашено сохранение и изучение таёжных комплексов в горах Среднего Урала. Но с началом интенсивного строительства жилья в 1951 году заповедник был упразднён, а его лесные массивы поступили в промышленную эксплуатацию. Вырубка лесов здесь продолжалась 20 лет, и только в начале 1971 года Совет министров РСФСР решил вновь обратить внимание на сохранение уральской флоры и фауны. Часть территории бывшего заповедника, до которой ещё не добрались бригады лесорубов, объявили заповедной. Так, на территории уже площадью 9,5 тысяч гектаров снова появился Висимский заповедник.

Накануне второго открытия заповедника в Свердловской области развернулась бурная дискуссия о его названии. Ряд общественных деятелей предлагали назвать заповедник «Маминским» в честь писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, который в ряде своих очерков описывал места, включённые в состав заповедника. Среди тех, кто ратовал за переименование, были известный на Урале писатель Борис Рябинин, председатель Пригородного райсовета Нижнего Тагила Алексей Ульянов (Пригородный район, на территории которого создавался заповедник, в те годы входил в состав Нижнего Тагила), секретарь Пригородного райкома партии Валерий Трухин и даже маршал СССР Филипп Иванович Голиков, военная карьера которого была связана с Уралом. Письмо с просьбой о переименовании направили председателю Совета министров СССР Косыгину, но тот не ответил. В конце концов, название решили не менять.

В 1973 году площадь заповедника была увеличена до 13,5 тысяч гектаров, а на его территории начал работать биогеоценологический стационар Института экологии растений и животных Академии наук СССР и Уральского государственного университета, который просуществовал до 1978 года. За пять лет был собран богатейший материал для лабораторных исследований, открыты десятки видов и подвидов растений, непрерывно вёлся мониторинг миграции и поголовья птиц и животных.

По территории Висимского заповедника протекает река Сулём с множественными притоками, есть старичные болота низинного типа. В пределах охранной зоны Висимского заповедника выделены шесть памятников природы: «Старик-Камень», «Первобытный лес у деревни Большие Галашки», «Болото Шайтанское» и другие.

На территории заповедника встречаются около 400 видов растений. Особенно богат заповедник и прилегающие к нему территории грибами: всего на его территории произрастает около 800 видов шляпочных грибов. Кроме того, в заповеднике отмечено 249 видов лишайников. На территории Висимского заповедника обитает 13 видов рыб, 4 вида амфибий, 48 видов млекопитающих, 181 вид птиц и 998 видов насекомых. Из них в Красную книгу Российской Федерации занесены 62 вида растений и грибов, 13 видов насекомых и 36 видов позвоночных (рыб, амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих). В 2001 году заповедник был объявлен биосферным резерватом ЮНЕСКО.

В настоящее время, помимо научной работы и круглогодичных наблюдений за животными, в заповеднике проводятся экскурсии для туристов и школьников. Разработаны несколько маршрутов, оборудованы смотровые площадки и места отдыха для посетителей. Экскурсии проводят научные сотрудники заповедника и волонтёры.

На территории Свердловской области существуют два заповедника: Висимский и «Денежкин Камень». Есть и другие охраняемые природные территории: четыре природных парка («Бажовские места», «Малый Исток», «Оленьи Ручьи», «Река Чусовая»), а также один национальный парк «Припышминские боры».

