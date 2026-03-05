Полиция Нижнего Тагила ищет пропавшего 16-летнего Сергея Бишарова

Сотрудники полиции Нижнего Тагила разыскивают 16-летнего Сергея Бишарова. Накануне, 4 марта, подросток ушёл гулять из дома на улице Космонавтов и не вернулся, сообщила его мать полиции.

Сейчас местоположение Сергея пытаются установить сотрудники территориальных отделов полиции и все дежурные наряды. Определяется круг общения молодого человека и места возможного пребывания.

Мальчик среднего телосложения, ростом 170 см, волосы рыжие, глаза карие. Был одет в чёрную спортивную куртку, чёрные спортивные штаны и белые кроссовки.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8 (3435) 47-64-02 или на линию 02.