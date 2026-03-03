Тагильские юннаты представили свои экологические идеи для очистки водоёмов 

В минувшую пятницу в Нижнем Тагиле, в Городской станции юных натуралистов, состоялся конкурс учебно-исследовательских проектов «ЭкоМир» по направлению «Экология водоёмов». Это направление стало одним из пунктов реализации проекта «Чистый пруд — наша забота», победителя грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в 2025 году. На мероприятии присутствовали представители предприятия, научного и педагогического сообщества, общественных организаций и СМИ.

Проект направлен на формирование экологической культуры школьников 1–11 классов. В его рамках ребята выращивают высшие водные растения-биофильтраторы, которые впоследствии планируется высаживать в прудки-осветлители ЕВРАЗ НТМК.

«Конечно, ЕВРАЗ НТМК — градообразующее предприятие, поэтому вопросы экологического благополучия жителей у нас находятся в приоритете. Мы уделяем особое внимание очистке выбросов и сточных вод, а также реабилитации водоёмов. Мы очень давно, наверное, уже более 10 лет, тесно сотрудничаем со станцией юных натуралистов по направлению биологической доочистки сточных вод. НТМК по праву можно назвать пионером в этой области: немногие промышленные предприятия внедряют подобные технологии. Благодаря нашему сотрудничеству эта работа приносит реальные результаты. Ребята молодцы, проводят различные исследования, выращивают для нас эти удивительные растения — эйхорнию и пистию. Они тестируют их не только в лабораторных условиях, изучая эффективность на разных типах загрязнённых вод, но и в условиях промышленного производства. Эта связь с юными тагильчанами, с жителями нашего города, очень приятна и важна для нас, потому что чистый город — это классно и здорово. Я надеюсь, что сегодняшний проект будет очень интересным, и те идеи, которые вы сегодня предложите, будут реализованы на крупных промышленных предприятиях, таких как ЕВРАЗ НТМК, не в каком-то отдалённом будущем, а уже, может быть, в ближайшее время. А мы обещаем, что всегда окажем поддержку», — отметила начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК Светлана Неугодникова.

Городская станция юных натуралистов стала победителем грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», получив поддержку в размере 300 тысяч рублей. На средства гранта было закуплено современное оборудование: специализированные аквариумы, аппараты для опрыскивания, химические реактивы, спецодежда и расходные материалы для проведения научных опытов. Часть гранта направлена на участие в конкурсах экологических проектов различного уровня, а также на их проведение на своей базе.