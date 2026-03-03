В Нижнем Тагиле начались слушания по делу о гибели троих человек в ДТП по вине 19-летней бесправницы

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила начались слушания по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы города Советский (ХМАО-Югра), обвиняемой в гибели троих человек в результате ДТП. В декабре прошлого года прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении девушки.

Напомним, по версии следствия, 12 июля прошлого года около 5:00 обвиняемая, управляя автомобилем Subaru Forester без прав, нарушила правила дорожного движения и выехала на встречную полосу на трассе под Нижним Тагилом, где столкнулась с автомобилем Lada Granta, под управлением 58-летнего мужчины. В результате аварии две пассажирки — 65 и 59 лет — и водитель встречного автомобиля скончались.

Ранее в Госавтоинспекции Свердловской области заявляли, что за рулём Subaru в момент аварии находился мужчина. Как сообщает ТК «Телекон», девушка вместе с 54-летним отцом направлялись из родного города в Курган. В начале поездки за рулём действительно находился мужчина, однако позднее они решили поменяться, и водителем оказалась его дочь, не имеющая водительских прав и только обучающаяся в автошколе. Сам мужчина также получил серьёзные травмы в результате столкновения.

Несмотря на то, что с момента аварии семья виновницы ДТП выплатила родственникам погибших около 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации, потерпевшие считают, что обвиняемая должна быть наказана по всей строгости закона. По п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, не имея права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц) девушке грозит до 15 лет лишения свободы.