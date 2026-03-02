Под Нижним Тагилом 20-летний пьяный бесправник стал виновником серьёзного ДТП с двумя пострадавшими

Накануне, 1 марта, на трассе под Нижним Тагилом по вине пьяного водителя произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека.

Как сообщили в Госавтоинспекции, около 21:30 водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь в сторону села Николо-Павловское, выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, не справился с управлением, в результате чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом MAN с прицепом. После удара иномарку отбросило на другой автомобиль — Toyota Raum.

В результате ДТП пострадали две 53-летние женщины — водитель и пассажир Toyota. Обе получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В момент аварии женщины были пристёгнуты ремнями безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что виновником аварии стал 20-летний житель села Николо-Павловское, не имеющий водительских прав. С начала этого года он уже трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Оказалось, что молодой человек в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения (0,896 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе). В отношении него были составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления) и по ч. 2 ст. 12. 3 КоАП РФ (управление автомобилем без документов). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Молодой человек пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что решил прокатиться на автомобиле после распития алкогольных напитков дома.

Водитель большегруза MAN, 61-летний житель Соликамска с 42-летним стажем вождения, перевозил груз из Перми в Нижний Тагил. К административной ответственности в 2026 году он не привлекался, в момент аварии был трезв.

Пострадавшей женщине-водителю Toyota Raum, имеющей стаж вождения 17 лет, процедура освидетельствования проведена в больнице. За 2026 год к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения она не привлекалась.

На месте аварии сотрудниками Госавтоинспекции были проведены замеры, составлены протоколы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия. По факту произошедшего проводится проверка.