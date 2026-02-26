В Нижнем Тагиле суд приостановил на два месяца деятельность шахты «Магнетитовой» из-за грубых нарушений требований промышленной безопасности

Сегодня Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес постановление о приостановке деятельности шахты «Магнетитовой» «Высокогорского горно-обогатительного комбината» (ВГОК) в связи с грубыми нарушениями требований промышленной безопасности.

В ходе проверки шахты было выявлено отсутствие необходимого резервного оборудования для откачки воды из шахты, что создавало непосредственную угрозу жизни и здоровью работников.

«Суд установил, что предприятие не обеспечило: наличие необходимого резервного насоса в зумпфе ствола “Клетьевая”; исправность резервного насоса в камере водоотлива; разработку специального проекта водоотлива. По результатам рассмотрения дела суд признал ОАО “ВГОК” виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на определённом участке. Срок приостановления производственных работ на горизонте –610-м шахты “Магнетитовой”, за исключением процессов жизнеобеспечения шахты и работ по устранению нарушений, составляет 60 суток», — сообщили в суде.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Свердловском областном суде через Ленинский районный суд Нижнего Тагила.