Счётная палата Нижнего Тагила выявила нарушения при использовании бюджетных средств и муниципального имущества на сумму более 1 млрд рублей

Счётная палата (СП) Нижнего Тагила подвела итоги проверок муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в 2025 году.

СП проверила соблюдение условий предоставления субсидий, расходования бюджетных средств и использования муниципального имущества. Так, в МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» по итогам проверки за 2024 год выявлено 12 нарушений и недостатков, в МБУ «Тагилгражданпроект» установлено 20 нарушений.

В ходе проверки расходования целевых доходов от платежей за пользование природными ресурсами за 2023–2024 годы были проверены МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», где выявлено восемь нарушений, и МБУ «Служба экологической безопасности», в деятельности которого зафиксировано пять нарушений. При проверке МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» в части использования бюджетных средств и имущества при организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения за 2024 год было выявлено 20 нарушений.

Были проведены проверки в спортивной школе олимпийского резерва «Юпитер», где выявлено 20 нарушений и недостатков, и в МБУ ДО «Городская станция юных туристов», где выявлено 24 нарушения и недостатка.

Также была проведена проверка расходования бюджетных средств, выделенных в 2024 году на реализацию подпрограммы «Информатизация администрации города» муниципальной программы «Реализация основных направлений деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2030 года». В ходе проверки было установлено четыре нарушения.

Помимо контрольных мероприятий, Счётная палата провела внешнюю проверку отчёта об исполнении бюджета города за 2024 год, а также оперативный анализ исполнения бюджета за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 2025 года. Проведено одно экспертно-аналитическое мероприятие — анализ расходования бюджетных средств, направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций за 2024 год. Были проведены 24 экспертизы проектов муниципальных правовых актов, по результатам которых сформулировано 36 замечаний и предложений, из них 24 были учтены.

Общий объём выявленных нарушений и недостатков по результатам проверок составил 1,15 млрд рублей. В том числе: нецелевое использование бюджетных средств на сумму 1,27 млн рублей, нарушения при формировании и исполнении бюджета на 24,44 млн рублей, другие нарушения при формировании и исполнении бюджета — 19, 75 млн рублей. Неправомерно были израсходованы 446 тысяч рублей. При порядке применения бюджетной классификации было допущено нарушений на общую сумму 4,24 млн рублей. Нарушения законодательства о муниципальных закупках составили 29,7 млн рублей, нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью — 71,3 млн рублей, неэффективное использование муниципального имущества — около 400 тысяч рублей. Наибольший объём пришёлся на нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта и составления отчётности — около 1 млрд рублей.

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений руководителям проверенных учреждений направлено девять представлений, в адрес администрации Нижнего Тагила и её структурных подразделений — 19 информационных писем.

В течение 2025 года по результатам контрольных мероприятий, в том числе проведённых в предыдущие годы, были устранены нарушения на общую сумму 282,3 млн рублей. К дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц: одному объявлен выговор, четырём — замечания. Четырём должностным лицам был снижен размер премии на 9 тысяч рублей.

В целях устранения нарушений приняты девять муниципальных правовых актов и три локальных нормативных акта, внесены изменения в 12 муниципальных правовых актов и один локальный нормативный акт.

В прокуратуру было направлено восемь материалов контрольных мероприятий, два материала — в МУ МВД «Нижнетагильское». По итогам рассмотрения материалов органами прокуратуры внесено десять представлений. Кроме того, объявлено одно предостережение в адрес муниципального учреждения, вынесены два постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечены одно должностное лицо и одно муниципальное казённое учреждение. По материалам проверок МУ МВД «Нижнетагильское» сообщило об отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении производства по делу об административном правонарушении.