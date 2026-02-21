«Брал с собой рулетку, отвес, транспортир, рейку, лопату, лыжи, прыгал с различных уступов и уклонов, прикидывал размеры, радиусы и градусы». 90 лет назад в Нижнем Тагиле энтузиасты построили первый трамплин

18 февраля исполнилось 90 лет первому в Нижнем Тагиле трамплину для прыжков на лыжах. Появился он совсем не там, где сейчас находится трамплинный комплекс, и построен был не профессиональными строителями спортивных сооружений, а энтузиастами — первыми летающими лыжниками нашего города.

Старт развитию физкультуры и спорта в Советской России был дан 12 июля 1921 года, когда в Москве состоялся III конгресс Коминтерна, на котором было принято обращение к спортсменам «вырвать как можно больше пролетарских юношей из-под идейной зависимости буржуазии и социал-соглашателей и поставить их под общее знамя трудящихся через вовлечение в массовые занятия физкультурой и спортом». А 27 июня 1923 года ВЦИК принял декрет «О Высшем и местных советах физической культуры трудящихся РСФСР», законодательно закрепив создание системы органов управления спортом при исполкомах Советов на местах. В июне 1924-го в Свердловске появилось Уральское спортивное общество «Динамо», которое стало распространять по городам Урала методические материалы по созданию спортивных организаций на местах.

В Нижнем Тагиле спортивные организации начали формироваться уже в июле 1924 года: в клубе Высокогорского железного рудника имени Сыромолотова, в клубе имени Первого мая профкома совторгслужащих, при Нижнетагильском отделении Пермской железной дороги. В начале октября 1924 года эти организации насчитывали уже около 600 членов, число которых продолжало быстро расти. В течение последующих двух-трёх лет происходило объединение клубных спортивных кружков и секций в спортивные общества. Определились и приоритетные виды спорта: летом — лёгкая атлетика, зимой — лыжи.

Первые массовые соревнования по лыжному спорту прошли зимой 1928 года, когда в эстафете на приз городской газеты «Рабочий» приняли участие более полутора сотен спортсменов-любителей, представлявших спортивные общества: «Высокогорец» (ВЖР), «Металлист» (металлургический завод и ВМЗ), «Локомотив» (отделение железной дороги) и «Спартак» (профсоюзы работников промкооперации). Победителями тогда в личном зачёте стали Софья Двойникова и Николай Денисов. В командном зачёте первенствовала команда «Металлист».

Команда лыжников спортивного общества «Спартак»

(фото неизв. автора, 1930-е гг. / из архивов НТМЗ-ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/a7b/a7b3994928587553ab3b6b612aff3ab5.jpg)

Тогда же председатель городского спортивного комитета Павел Шамин впервые поднял вопрос о развитии в Нижнем Тагиле горнолыжного спорта и прыжков с трамплина. Оказалось, что на ВЖР (Высокогорском железном руднике) комсомольцы год назад пробовали проводить соревнования на горе Долгой по лыжным гонкам и слалому, но они были неофициальные и к тому же большого количества участников и зрителей не собрали. Стало также известно, что комсомольцы Красного Урала (ныне посёлок Уралец) по выходным дням устраивают спуски на лыжах на склоне горы Белой, но соревновательной составляющей у этих мероприятий нет. Было решено обратиться за помощью в Свердловское отделение Всероссийского спортивного общества «Динамо», но там тагильчанам отказали, сославшись на отсутствие опыта.

Тогда за дело взялись энтузиасты — любители лыжных видов спорта. В 1934 году на горе Долгой была проложена первая трасса для скоростного спуска. А идею постройки трамплина подхватил известный в Тагиле спортсмен-любитель Евгений Тимофеевич Карамышев, который в начале 30-х годов первым в городе выполнил нормативы ГТО.

Е. Т. Карамышев (справа) (фото неизв. автора / из архивов НТМЗ-ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/19a/19a142758ddb0ccc2918a9935ee67eb9.jpg)

«Тагил стоит на горах, но у нас почему-то никто не занимается горнолыжным спортом, хотя все условия для его развития есть. Своими силами построим, желающие уже есть. Окажите поддержку», — убеждал Карамышев ответственных лиц в исполкоме.

Спорткомитет в лице председателя Павла Шамина пообещал помочь и даже выделил на постройку трамплина 200 рублей. Евгений Тимофеевич лично обошёл все подходящие для трамплина места.

«Брал с собой рулетку, отвес, транспортир, рейку, лопату и, конечно, лыжи. Ходил и прыгал с различных уступов и уклонов, прикидывал размеры, радиусы и градусы. Наконец, подобрал крутой берег пруда за деревней Фотеево, подсчитал количество стройматериалов», — писал он в своих воспоминаниях.

На возведение трамплина ушло пять дней. Энтузиастам активно помогали жители Фотеево. Затем начались пробные прыжки. Трамплин приняло «под крыло» спортобщество «Динамо», за которое тогда стал выступать Карамышев.

Первый тагильский трамплин (фото: Иванов, март 1935 г. / из архивов НТМЗ-ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/5d6/5d67272e8e012f5042ad90b99757e39a.jpg)

Ни специальной амуниции, ни спортивного инвентаря для прыжков с трамплина тогда не было, технику прыжков тоже постигали самостоятельно. Случались и падения, и травмы. Но в каждом тагильском спортивном обществе стали появляться секции горнолыжного спорта и прыжков с трамплина. 18 февраля 1936 года состоялись первые официальные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина в зачёт первенства города.

Первые прыжки на лыжах с трамплина (фото неизв. автора / из архивов НТМЗ-ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/37f/37fe2a58df22fb97cb81d17bbb3de9d9.jpg)

Трамплин построенный Евгением Карамышевым и его друзьями был единственным в Нижнем Тагиле до тех пор, пока в 1949 году директор УВЗ Иван Васильевич Окунев не начал строить на Пихтовых горах лыжную базу. Тогда по просьбам заводских спортсменов на базе был возведён и трамплин. В то же время на горе Долгой для работников ВРУ (Высокогорского рудоуправления) было начато строительство базы отдыха. Одновременно со зданием базы был построен и трамплин, а также оборудована трасса для лыжного слалома и скоростного спуска.

Трамплин на Пихтовых горах (фото неизв. автора, 1950 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/sportivnyj-tagil//Tramplin-na-Pihtovoj-gore-foto-1950-g..jpg) Трамплин на горе Долгой (фото неизв. автора, фото 50-х гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/sportivnyj-tagil//a.-Primitivnyj-uchebnyj-tramplin-na-gore-Dolgoj-rodonachalnik-osvoenija-pryzhkov-na-gore-Dolgoj..jpg)

В конце 50-х годов управляющий ВРУ Сергей Николаев инициировал строительство нового 55-метрового трамплина на горе Долгой. Сразу же было принято решение о строительстве там же ещё одного, 90-метрового трамплина, финансирование которого взял на себя Свердловский областной совет профсоюзов. Это были уже не трамплины-самоделки: оба объекта строились профессиональными строителями в соответствии с международными нормами и требованиями. Но трамплин Евгения Карамышева сыграл важную роль в развитии тагильского лыжного спорта. В 1962 году, на Первой зимней Спартакиаде народов СССР, тагильчанин Николай Туров по итогам соревнований вошёл в десятку сильнейших прыгунов с трамплина.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

