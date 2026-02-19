В магазинах Нижнего Тагила заметили пермские булочки из будущего 

В редакцию АН «Между строк» обратилась наша читательница, которая сегодня, 19 февраля, обнаружила находку из будущего в магазине «Магнит» на Первомайской, 29. По словам тагильчанки, она собиралась купить булочку. Взяв одну из упаковок , девушка заметила, что указанная на ней дата изготовления не совпадает с сегодняшней. На этикетке было указано 20 февраля, то есть завтрашний день.

«Решила в очередной раз купить свою любимую булочку пермского предприятия “Покровский хлеб”. По привычке посмотрела на дату, а там указано — 20 февраля 2026 года. Сначала подумала, что, может, сама перепутала сегодняшнее число. Перепроверила — нет, сегодня 19 февраля. Получается, я купила завтрашнюю булочку. Самая настоящая булочка из будущего. Рядом на стеллаже лежали ещё четыре такие же, и у всех стояла та же дата — 20 февраля. Теперь даже интересно, когда она была изготовлена на самом деле?» — говорит тагильчанка.

Напомним, в конце декабря 2025 года в этом же магазине наша читательница обнаружила ещё одну необычную находку. Девушка собиралась купить бекон в вакуумной упаковке. Взяв одну из пачек на витрине, она заметила, что под ней лежит ещё одна — тоже запечатанная. Однако внутри упаковки бекона не оказалось.