В Нижнем Тагиле жители начали замечать в магазинах запечатанные упаковки без товара

В редакцию АН «Между строк» обратилась наша читательница, которая накануне обнаружила необычную находку в магазине «Магнит» на улице Первомайской. По словам тагильчанки, она собиралась купить бекон в вакуумной упаковке. Взяв одну из пачек на витрине, женщина заметила, что под ней лежит ещё одна запечатанная упаковка, при этом самого бекона внутри не оказалось.

«Забавная находка — я очень удивилась, когда это увидела. Интересно, как сотрудники магазина приняли такой товар? Ранее знакомый рассказывал мне, что видел в другом “Магните” запакованный зефир, в котором не хватало двух зефирин», — говорит тагильчанка.