Дроппер или жертва? В Нижнем Тагиле судят студента за участие в мошеннической схеме

Студент из Нижнего Тагила оформил на себя банковскую карту по просьбе одногруппника и оказался на скамье подсудимых. Молодого человека подозревают в дропперстве, то есть посредничестве между мошенниками и их жертвами, сообщает ТК «Телекон».

«Ответственность за дропперство, то есть неправомерная передача денежных средств через подставных лиц, является незаконной. И у потерпевших есть право, необоснованно полученные денежные средства взыскать в гражданском порядке, что, в принципе, и сделано», — пояснил журналистам помощник прокурора Дзержинской районной прокуратуры Нижнего Тагила Дмитрий Серебрянников.

Согласно материалам дела, подсудимый открыл банковский счёт и предоставил его злоумышленникам для использования в мошеннических схемах. Именно на этот счёт поступили более миллиона рублей от пенсионерки из Москвы, ставшей жертвой телефонных аферистов. По закону необоснованное обогащение должно быть возвращено потерпевшей. Однако защита студента настаивала: никакого обогащения не было, владелец счёта не получал деньги и не распоряжался ими. А значит, речь идёт о причинении ущерба в результате преступления. В таком случае, по мнению адвокатов, ответственность должны нести непосредственные исполнители мошенничества. Тем не менее суд в удовлетворении иска отказал. Сам подсудимый заявил, что был введён в заблуждение однокурсником и его приятелем. По аналогичной схеме эти двое получили доступ к счетам ещё четырёх человек — во всех случаях персональные данные использовались для мошеннических операций.

«Всего в нашу коллегию обратилось четыре человека, в общей сложности мы вели семь дел. Из этих семи дел, как с учётом только что рассмотренного. В четырёх исках отказали, ещё три дела у нас на стадии рассмотрения», — заявил адвокат подсудимого Марат Ганиев.