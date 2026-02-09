В Черноисточинске отменили традиционное празднование Масленицы, намеченное на 22 февраля

В Черноисточинске организаторы отменили проведение традиционного мероприятия «Масленица» (6+), которое должно было пройти 22 февраля на площадке креативного кластера старого завода.

«Мы вынуждены отменить проведение мероприятия “Масленица”, несмотря на нашу полную готовность — ярмарка собрана, сценарий утверждён, артисты готовы, реквизит подготовлен, соблюдены правила федерального законодательства, заказана скорая помощь и уведомлена полиция. Причина отмены связана с Указом губернатора Свердловской области от 29 января 2026 г. № 25-УГ “О реализации решений антитеррористической комиссии”», — сообщила руководитель кластера Елена Кирилюк.

По её словам, мероприятие они готовили не один месяц.

«Все понимают, что проведение такого мероприятия требует больших организационных вложений и соблюдения правил безопасности. Мы всегда соблюдаем требование федерального закона по организации массовых мероприятий. На площадке всегда дежурит скорая помощь, мы приглашаем частное охранное предприятие и оповещаем полицию. В этом году мы сделали всё точно также и не получили разрешение на проведение массового мероприятия. Это основано на Указе губернатора о запрете проведения массовых мероприятий на площадках, не имеющих паспорт безопасности. Просим с пониманием отнестись к ситуации», — рассказала Елена.

Она добавила также, что отмена проведения «Масленицы» не означает, что площадка будет закрыта, она будет работать в прежнем режиме. Те, кто уже купили билеты на «Масленицу» могут вернуть их здесь: https://blackweekendural.timepad.ru/event/3746961/