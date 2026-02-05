«Рано или поздно к ним придут люди в форме». Представитель УФСБ России по Свердловской области рассказала, как травля в интернете может привести к скулшутингу

Официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева в эфире ОТВ рассказала о переходе школьного буллинга на новый уровень, что в ряде случаев может привести к трагическим последствиям.

За последние несколько лет в России произошло несколько громких инцидентов, связанных с насилием в школах, в том числе с использованием оружия. По мнению специалиста, такие преступления не имеют одной причины и происходят под воздействием совокупности факторов, таких как психологические отклонения, неблагоприятная атмосфера в семье и отсутствие поддержки со стороны близких, но чаще всего преступления террористической направленности происходят именно по причине конфликтов со сверстниками и травли в сети.

«Сейчас буллинг выходит на качественно новый уровень, потому что сюда подключается и так называемый “доксинг”. Создаются целые аккаунты, где выставляются персональные данные детей, и их травят. И, конечно, это всё — угнетающая атмосфера, когда сверстники начинают публиковать о них негатив, которого зачастую даже не существует. Такие администраторы каналов сейчас устанавливаются, и пусть они не удивляются, что рано или поздно к ним придут люди в форме, потому что это противоправные действия. Они зачастую даже не задумываются, к чему может привести их вроде бы безобидная группа, где они просто травят своих сверстников», — рассказала Елена Докучаева.

Представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева

Напомним, в декабре прошлого года в редакцию АН «Между строк» обратилась мать ученика школы № 3, который подвергается систематической травле при отсутствии защиты со стороны руководства школы. Также в прошлом году Дзержинский районный суд вынес решение по двум делам, связанным с буллингом в школе № 13.

Как сообщила официальный представитель УФСБ по Свердловской области, в некоторых случаях готовящиеся к преступлению заранее размещают угрозы в социальных сетях и школьных чатах, однако часть подобных сообщений являются фейками и используются для запугивания детей и их родителей, тем не менее любые угрозы требуют проверки.

Также Елена Докучаева отметила важность внимания к изменениям в поведении подростков. Тревожными признаками могут быть повышенная агрессивность, интерес к жестокому контенту и оружию, а также стремление любыми способами привлечь к себе внимание. Кроме того, необходимо выстраивать доверительные отношения с детьми и подростками.

«Необходимо, чтобы подросток или ребёнок мог всегда подойти и рассказать о ситуации, которая есть, не чувствуя, что он на кого-то "стучит". Необходимо пояснить, что такое действительно происходит, есть такие примеры. И здесь нужно оставаться разумным эгоистом, думать о своей безопасности и рассказать ребёнку, что это будет помощь человеку, помощь его другу, потому что вы поможете ему не совершить поступок, после которого будет поломана жизнь и его, и его окружения», — говорит специалист.

По её мнению, для того чтобы избежать травли в школах, которая может привести к трагедии в будущем, необходим комплексный подход.

«Наша самая главная задача — не допустить повторения подобных ситуаций, извлечь урок из тех трагических событий, которые уже произошли, и всё-таки сделать всё, чтобы школа и другие учебные заведения оставались безопасными как для педагогов, так и для учащихся. Прежде всего нужна комплексная профилактика. И не стоит думать, что безопасность вас и вашего окружения зависит от кого-то другого. Только с себя, только со своих разговоров со своим ребёнком о том, что происходит и как этого можно избежать, начнётся более безопасная среда. Безопасность начинается с нас», — отметила представитель УФСБ России по Свердловской области.