Мошенники придумали новую схему обмана с платой за отопление

Мошенники стали маскироваться под управляющие компании и рассылать собственникам жилья сообщения с предложением вернуть переплату за отопление. Об этом сообщили в Минстрое РФ.

По данным ведомства, в рассылках преступники указывают сумму возврата и призывают перейти по ссылке якобы для того, чтобы вам перевели деньги.

«Управляющие и ресурсоснабжающие организации никогда не производят прямые возвраты — они вычитают сумму перерасчёта из последующих платежей. При любых сомнениях связывайтесь с управляющей организацией через “Госуслуги Дом” или в личном кабинете на сайте вашей управляющей компании. Никому не передавайте свои личные данные или коды из СМС и не переходите по сомнительным ссылкам», — пояснили в Минстрое.

В министерстве также призвали обязательно предупредить пожилых родственников о новой схеме обмана и доверять только официальным каналам связи.