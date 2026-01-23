Тагильский weekend, топ-6: чайный концерт-рассказ от странствующего музыканта, шоу электробаянистов, игры с аниматором для детей и кинофестиваль

О том, чем заняться с 24 по 25 января

Мухомор — гриб гордый… Ну а у нас, зима, похоже, решила наверстать упущенное: последние дни выдались непростыми — морозы под −40 шутить не любят. Но, невзирая на холода, мы предлагаем немного выдохнуть, согреться и сменить режим «выживание» на «отдых». А поможет вам в этом наша традиционная подборка самых интересных мероприятий предстоящих выходных.

Национальный калейдоскоп: фольклорный праздник (12+)

24 января в 12:00

в библиотеке № 18, Черноисточинское шоссе, 49а

Библиотека № 18 приглашает на незабываемую встречу, где можно будет познакомиться с культурой финно-угорских народов: марийцев, удмуртов и мордвы. Это настоящее путешествие сквозь века, возможность прикоснуться к истории коренных народов нашей страны. Вход свободный.

Чайный концерт-рассказ (12+)

24 января в 16:00

в Культурном центре «Дом Окуджавы», улица Карла Маркса, 20а

Странствующий музыкант и поэт Илья Соковнин представит для жителей Нижнего Тагила новую программу. Жанр, в котором выступает Илья, называют «поющие стихи» — это своеобразная форма исполнения песен и стихов, сменяющих друг друга на протяжении всего концерта. В программе — стихи Юрия Левитанского и Бориса Пастернака, рассказы о странствиях души, а также удивительное звучание этнических инструментов: переливы флейты, ритмы шаманского варгана и космические мотивы каатона. Гостей ждёт традиционная чайная церемония и возможность отведать настоящий китайский чай. Вход свободный. Необходима регистрация.

Занятие по минералогии (6+)

24 января с 17:00 до 19:00

в клубе семейного туризма, улица Орджоникидзе, 26

В клубе состоится занятие по минералогии для начинающих, на котором вы сможете рассмотреть различные виды камней. Вход свободный. Необходима регистрация.

Выступление дуэта электробаянистов «Сантиментос» (0+)

24 января с 18:00 до 19:00

в ТРЦ Depo, фудкорт

Для тагильчан выступит дуэт электробаянистов «Сантиментос». Вход свободный.

Игры с аниматором для детей (0+)

24 и 25 января с 16:00 до 18:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. 24 января маленьких гостей ждёт встреча с героями игры «Майнкрафт» и поролоновое шоу, 25 января — встреча с феями Винкс и аквагрим.

Показ фильма «Надо мною солнце не садится» (6+)

25 января в 15:00

в кинотеатре «Красногвардеец» (большой зал)

С 22 января по 24 февраля в кинотеатре пройдёт Всероссийский киномарафон Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» (6+). В это воскресенье состоится показ фильма «Надо мною солнце не садится» (6+). Вход на показы свободный. С расписанием можно ознакомиться на сайте кинотеатра.