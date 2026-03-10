ВК «Уралочка-НТМК» приглашает тагильчан на матч 1/4 финала Чемпионата России (0+)

Матч Суперлиги — 1/4 Чемпионата России по волейболу среди женских команд состоится на домашней площадке в спортивном комплексе «Металлург-Форум» в Нижнем Тагиле. Сегодня, 10 марта, в 17:30 команда начнёт борьбу за выход в полуфинал с питерской «Корабелкой».

«Уралочка-НТМК» заняла в регулярном чемпионате российской Суперлиги 2-е место, уступив лишь казанскому «Динамо-АК Барс».

Вход на матч бесплатный, как и проезд на автобусах, которые предоставит для болельщиков ЕВРАЗ НТМК.

График движения автобусов:

В 16:30 — ГГМ, с остановками: пр. Уральский, «Алеся», Уральский клинический центр (пр. Уральский, 42), м-н «Минимарт», м-н «Кировский», Карьер, м-н «Универсам», Гальянский рынок, Школа № 90, «У камня», ул. Челюскинцев, м-н «Глобус», Музей, к/т «Современник», к/т «Родина», «Металлург-Форум».

В 16:30 — Тагилстрой — Выя, с остановками: Конечная Т/С, к/т «Сталь», Комсомольская, Управление комбината, ул. Восточная, Строительный техникум, к/т «Красногвардеец», Приречный р-н, Космонавтов, 13а, к/т «Урал», ДК «Юбилейный», Рудоуправление, «Металлург-Форум».

В 16:30 — Вагонка, с остановками: Ледовый дворец, пл. Славы, Ленинградский пр., 72а, пл. Танкостроителей, Лицей № 39, м-н «Универсам», Роддом, к/т «Россия», Машиностроительный техникум, «Металлург-Форум».

По окончании матча автобусы отвезут болельщиков в обратном направлении.