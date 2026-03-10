Мэрию Нижнего Тагила оштрафовали на 200 тысяч рублей за плохую уборку дорог от снега

Мировой судья судебного участка № 1 Ленинского судебного района города Нижний Тагил рассмотрел административное дело в отношении администрации города. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования был признан виновным в нарушении требований безопасности дорожного движения при содержании дорог, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, сообщает пресс-служба суда.

Проверка, проведённая Госавтоинспекцией 27 января 2026 года, выявила, что на более чем 40 участках улично-дорожной сети, включая улицы Серова, Островского, Челюскинцев, Носова, Перова и Черноисточинское шоссе, состояние проезжей части не соответствовало нормам безопасности.

Сотрудники надзорного органа зафиксировали многочисленные случаи образования снежного наката и нарушения правил формирования снежных валов. Снежные насыпи располагались слишком близко к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, что создавало угрозу видимости и безопасности дорожного движения. Также было обнаружено отсутствие необходимых дорожных знаков, таких как «Стоп-линия» и «Главная дорога», на ряде ключевых перекрёстков.

В суде представитель администрации ссылался на недостаток финансирования и необходимость получения субсидий для установки знаков, а также оспаривал методы замеров. Однако судья признал эти доводы неубедительными. В постановлении указано, что протокол осмотра и фототаблицы являются достаточными доказательствами. Закон о безопасности дорожного движения требует обязательного соблюдения состояния дорог, независимо от бюджетного финансирования. Администрация, как владелец дорог, обязана обеспечивать их безопасность, принимать профилактические меры в случае неблагоприятных погодных условий и изыскивать средства для выполнения предписаний. Доказательств, подтверждающих, что юридическое лицо предприняло все возможные меры для соблюдения правил, суду не предоставлено.

При вынесении решения суд учел характер правонарушения, финансовое положение ответчика (бюджетное финансирование), а также отягчающее обстоятельство — повторное совершение аналогичного правонарушения.

Учитывая общественную значимость безопасности дорожного движения и необходимость защиты жизни и здоровья граждан, суд назначил администрации города штраф в размере 200 тысяч рублей — минимальный размер санкции, предусмотренной ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный срок.