Свердловская область вошла в топ-5 регионов России по затратам на научные исследования

Свердловская область заняла пятое место в рейтинге регионов России по затратам на научные исследования и инновации, пишут «Ведомости».

На первом месте находится Москва (613 млрд рублей), следом с большим отставанием идут Московская область (208 млрд рублей), Санкт-Петербург (186 млрд рублей), Нижегородская (114 млрд рублей), Свердловская (58 млрд рублей) и Новосибирская (46 млрд рублей) области, Татарстан (45 млрд рублей), Красноярский край (38 млрд рублей), Челябинская (30 млрд рублей) и Самарская (29 млрд рублей) области.

В целом в России расходы на научные исследования и разработки за последние пять лет выросли в 1,5 раза, а на инновационную деятельность — вдвое.