Герой Социалистического Труда, сварщица «Уралвагонзавода» Александра Халиченко 

В Нижнем Тагиле жили и работали 37 Героев Социалистического Труда. Из них черыре женщины. Самой молодой из женщин, удостоенных этого звания, была звеньевая полеводческой бригады совхоза «Победа» Ольга Афанасьева, которой было 22 года, а самой опытной, имевшей общий трудовой стаж более 30 лет, сварщица ПО «Уралвагонзавод» Александра Халиченко.

Александра Васильевна Халиченко родилась 1 мая 1911 года в селе Юнаковка Сумской области, в крестьянской семье. В возрасте 17 лет начала работать. Сначала домработницей, а через три года по оргнабору пришла на паровозостроительный завод в Харькове, где ей предложили на выбор освоить одну из рабочих специальностей. К всеобщему удивлению, хрупкая девушка выбрала профессию сварщика. В то время это была одна из самых высокооплачиваемых профессий. Сёстры и подруги отговаривали её, но Александра была непреклонна, и её зачислили в группу производственного обучения. Правда, пока шли теоретические занятия, ей пришлось поработать разнорабочей: убирать территорию завода, носить кирпич и разгружать стройматериалы. Но вот началась практика, и наставники стали отмечать, что девушка быстро осваивает азы сварочного искусства. В мае 1931 года её зачислили учеником электросварщика, а через два месяца присвоили разряд.

Александра Васильевна Халиченко (фото неизв. автора, 1980-е гг. / из архива УВЗ / фрагмент ориг. изображения)

Вскоре Александра вышла замуж, родила двоих сыновей. Подруги избрали её членом заводского женсовета, где «Шурочке» приходилось решать непростые задачи: устраивать быт в рабочих общежитиях, выбивать у начальства места в яслях и детских садах. Общественная работа помогла в формировании характера, научила аргументированно разговаривать с начальством и добиваться поставленных задач. Когда в начале 1960-х годов в Дзержинском районе возникла острая нехватка мест в детских садах, Халиченко решительно отправилась на приём к директору УВЗ Окуневу, убедила его в необходимости строительства новых детских садов, и буквально через месяц на Вагонке началось строительство сразу четырёх детских комбинатов (ясли и детский сад под одной крышей).

В 1937 году мужа Александры Васильевны арестовали по ложному доносу, и через год осудили на 10 лет. Халиченко в течение двух лет добивалась пересмотра приговора. В итоге дело вернули на доследование, но началась война, и завод стали готовить к эвакуации. О судьбе мужа она узнала только в 1946 году: за несколько дней до захвата Харькова фашистами его реабилитировали. Он вступил в партизанский отряд, входивший в состав соединения Ковпака, с боями освобождал Украину и Польшу, и в 1945-м героически погиб при выполнении ответственного задания.

С началом войны Харьковский паровозостроительный завод был переименован в танковый завод № 183. Под постоянными налётами бомбардировщиков «Люфтваффе» заводчане круглосуточно собирали и ремонтировали танки Т-34. Александра Халиченко работала по две смены. Для того чтобы навестить детей и переодеться, сварщиков отпускали домой на два-три часа в сутки. Тем не менее работа в цехах не прекращалась ни на день. Вскоре стало ясно, что город придётся оставить, и завод начали готовить к эвакуации.

12 октября 1941 года с последним эшелоном из Харькова Александра Васильевна отправилась на Урал, в Нижний Тагил. Состав шёл долго, почти месяц. На одной из станций, где эшелон ожидал прохождения встречных поездов, Халиченко принесли газету, где она с удивлением прочитала сообщение: «Халиченко А. В., сварщица завода им. Коминтерна, награждена орденом Трудового Красного Знамени». Это была её первая государственная награда.

В Нижнем Тагиле завод № 183 разместился на площадях Уральского вагоностроительного завода, а эвакуированных работников с семьями расселили на улице Папанина, в районе Горбатого моста, в 12 километрах от завода. Ходить на работу приходилось пешком, и дорога занимала почти три часа. Только в конце декабря 1941-го семье Халиченко выделили комнату в одном из «брусков» посёлка Вагонстроя. Как опытную сварщицу Александру поставили на сварку танковых корпусов. Работали по 10–12 часов без выходных, на скудном пайке. За смену приходилось сжигать по 40 килограммов электродов. В 1942 году к ней прикрепили двух 17-летних девушек-учениц, которых она стала обучать тонкостям своей профессии. Вскоре о сварщице Халиченко и её бригаде появилась статья в заводской газете «Коминтерновец».

Девушки-сварщицы завода № 183 (фото неизв. автора, 1943 г. / из архива УВЗ / фрагмент ориг. изображения)

В 1943 году Александра Васильевна установила рекорд по сварке: танковый корпус она сварила за 30 минут. Дефектоскописты из отдела технического контроля не нашли изъянов в её работе. В дальнейшем её работу проверяли только выборочно: на заводе знали, что Халиченко не допустит брака. Кто-то из её учеников подсчитал, что всего за годы войны она заварила 60 000 погонных метров электрошва.

Сварщица завода № 183 А. В. Халиченко (фото из газеты «Коминтерновец», 1943 г. / фрагмент ориг. изображения)

После окончания войны в 1946 году Александра Васильевна взяла отпуск и поехала в Харьков. Город был сильно разрушен, родственников она не нашла, работы по специальности тоже не было. И она решила остаться в Нижнем Тагиле. Вскоре её, как высококвалифицированного специалиста, включили в бригаду, которая начала заниматься восстановлением вагонного производства. Работа была интересной, но подчас требовала не меньшего напряжения, чем в военное время.

В 1949 году директором УВЗ был назначен Иван Васильевич Окунев, который большое внимание уделял подготовке кадров. Узнав, что за годы войны Александра Халиченко обучила профессии сварщика почти 120 человек, он тут же распорядился направить к ней группу молодых рабочих: сварщиков на заводе не хватало, а план по выпуску вагонов из Москвы уже спускали без скидок на послевоенное восстановление. Задачей № 1, которую перед ней поставили, было создать в цехе крытых вагонов бригаду сварщиков. Но как заинтересовать молодёжь? Работа трудная, многие не сразу втянулись, а оплата сдельная. Уже выйдя на пенсию, Халиченко призналась, что часть своей выработки она расписывала между молодыми сварщицами, чтобы девушки заработали побольше — удерживала людей в бригаде всеми способами.

В те времена на предприятиях было принято доверять общественную работу лучшим из лучших. И Александру Васильевну Халиченко стали выдвигать везде. Несколько лет подряд она буквально разрывалась между производством и заседаниями в парткоме, профкоме, в женсовете. Так же она была избрана депутатом районного Совета. Но отказаться от общественной работы она не могла: ведь люди доверяли ей, и надеялись на неё.

В 1958 году её, сварщицу самого высокого, 7-го разряда и бригадира цеха крытых вагонов, назначили инструктором по сварке отдела производственного обучения. А в феврале 1960-го парторг завода зашёл в цех и спросил: «А что, Александра, хотела бы ты отметить 8 Марта в Кремле?» Она посмеялась шутке, и пошла работать. Тогда она ещё не знала, что решение о присвоении ей звания Героя Социалистического Труда уже принято.

8 марта 1960 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца маршал СССР и член Президиума Верховного Совета СССР Семен Михайлович Будённый под громкие аплодисменты присутствующих вручил Александре Васильевне Халиченко орден Ленина и золотую медаль Героя Социалистического Труда.

Маршал Буденный вручает Александре Халиченко Звезду Героя и Орден Ленина

(фото неизв. автора, 1960 г. / из архива УВЗ / фрагмент ориг. изображения)

В 1963 году Александра Халиченко вышла на пенсию. Но сидеть дома долго не смогла. Она ещё более 20 лет принимала активное участие в общественной жизни «Уралвагонзавода»: в женсовете, в совете ветеранов, выступала перед школьниками, проводила экскурсии в музее УВЗ. Её не раз просили рассказать о себе корреспонденты газет. Но каждый раз Александра Васильевна начинала рассказывать о своих учениках, их достижениях и судьбах — они писали ей со всех уголков нашей страны и в своих письмах благодарили за знания и опыт, которыми она щедро делилась.

Александра Васильевна Халиченко ушла из жизни 7 ноября 1989 года.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

