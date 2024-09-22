Нижний Тагил. От ОСОАВИАХИМа до ДОСААФа

Вопросы военно-патриотического воспитания «победившего пролетариата» возникли в Стране Советов буквально через месяц после штурма Зимнего дворца и окончательного установления новой власти в Петрограде и Москве. Инициатором тогда выступил будущий председатель ВЧК Феликс Дзержинский, а причиной стала позиция анархистов, поддержавших революцию, но тут же начавших дистанцироваться от большевиков и уводить под свои знамёна «политически не определившихся» солдат, матросов и рабочих.

К проблеме вернулись в разгар Гражданской войны: в 1920 году была создана Добровольная оборонная организация — Военно-научное общество (ДОО ВНО), которая объединила учащихся военной академии РККА и студентов некоторых университетов двух столиц. Главными задачами общества было ознакомление «молодых строителей коммунизма» с азами военного дела, видами современного вооружения и идеологическое воспитание. А 8 марта 1923 года, на фоне массового увлечения идеями воздухоплавания и развития авиастроения, в Москве было создано Общество друзей воздушного флота (ОДВФ), в ряды которого за первые полгода вступили около миллиона человек, преимущественно молодёжь от 17 до 30 лет. Лозунгом ОДВФ был призыв, сочинённый поэтом Владимиром Маяковским: «Трудовой народ, строй воздушный флот!» Секции Общества друзей воздушного флота также заработали в союзных республиках: на Украине, в Закавказье и республиках Средней Азии.

На Урале отделение ОДВФ появилось летом 1923 года. Создавалось оно под патронажем другой организации — Всероссийского общества добровольного воздушного флота (ДоброЛёт), которая появилась в Советской России с подачи Владимира Ульянова (Ленина). Мало кто знает, что ленинский ДоброЛёт был... коммерческой организацией, акционерным обществом, созданным для сбора и зарабатывания денег на развитие авиапромышленности. А так как промышленность в РСФСР в тот период пребывала в глубокой депрессии и практически ничего не производила, то ДоброЛёт зарабатывал сдачей иностранным предпринимателям в концессию экспроприированных у «буржуев» предприятий или продажей ценностей, произведений искусства и антиквариата на аукционах Европы. Общество друзей воздушного флота в Екатеринбурге появилось в июне 1923 года, а уже в августе его ячейки заработали в Надеждинске, Невьянске, Верхотурье и Нижнем Тагиле.

Правда, надеяться на получение в ближайшей перспективе самолётов и планеров не приходилось, поэтому Нижнетагильская ячейка Общества друзей воздушного флота занималась в основном тем, что проводила лекции в близлежащих деревнях и сёлах, оказывала помощь детским домам, вместе с энтузиастами организовывала курсы ликбеза и пропагандировала здоровый образ жизни через различные спортивные мероприятия: агитпробеги и районные соревнования. Тагильские друзья воздушного флота оказались причастны и к созданию значка Уральского отделения ОДВФ. Газета «На смену!» в 1932 году писала, что «его эскиз был выполнен комсомольцем из Нижнего Тагила, активистом местной ячейки ОДВФ Яковом Мешковым, а сам знак отливался из чистого серебра в Высших художественно-технических мастерских в Москве».

Значок Уральского отделения ОДВФ (фото неизв. автора / фрагмент ориг изображения)

(https://sun6-23.userapi.com/impf/lf7LJhgcn6mQnCKQaVR-Rm7VcYj43uZDwG86Sw/lh-zariJdew.jpg)

К 1926 году советская промышленность запустила в серию учебные самолёты П-1 и У-1, которые предназначались прежде всего для лётных школ и училищ. В отделения ОДВФ эти машины если и попадали, то уже после полного списания, в качестве наглядных пособий. Тогда же, в 1926-м, Общество друзей воздушного флота было объединено с Обществом друзей химической обороны и химической промышленности и переименовано в Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР (ОСОАВИАХИМ СССР). Переименование не отразилось на состоянии материальной и технической части ячеек общества, если не считать выпуска огромного количества агитационных плакатов и брошюр, призывающих советскую молодёжь поступать в лётные школы и училища и авиастроительные институты. Ситуация изменилась после 25 января 1931 года, когда на IX съезде ВЛКСМ комсомол принял шефство над Военно-воздушным флотом. Газета «Правда» писала в одной из передовиц: «Лозунг съезда — “Комсомолец, на самолёт!” — был с энтузиазмом подхвачен советской молодёжью и скоро приведёт десятки тысяч юношей и девушек в организации ОСОАВИАХИМа для занятий парашютным спортом и, главное, изучения авиационного и планерного дела».

В марте 1931-го сопредседатели ОСОАВИАХИМа Алексей Рыков и Климент Ворошилов вышли в Совет народных комиссаров СССР с предложением открыть на базе Общества содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР сеть аэроклубов, где курсантов учили бы управлению самолётом и ремонту его материальной части. За два года предполагалось открыть на территории страны более 500 аэроклубов, которые в перспективе будут давать лётным школам и училищам по 15–20 тысяч подготовленных курсантов. Совнарком в течение года рассмотрел предложение и выпустил несколько постановлений для поддержки этой инициативы.

30 апреля 1933 года Президиумом Уральского областного совета ОСОАВИАХИМа было принято решение об открытии в Уральской области сразу четырёх аэроклубов: Свердловского, Пермского, Нижнетагильского и Надеждинского (Серовского). Этого оказалось недостаточно: популярность аэроклубов была столь высока, что через год было решено открыть в области дополнительно 10 планерных станций, 15 кружков и секций авиамоделизма и одну авиамодельную лабораторию. Вскоре Нижнетагильский горсовет выделил на южной окраине Гальянки помещение под учебные классы и территорию для постройки аэродрома. В ноябре того же 1933 года в помощь Нижнетагильскому аэроклубу из Свердловска были откомандированы два опытных лётчика-инструктора, и под их руководством курсанты начали строительство ангаров, доставку топлива и подготовку лётного поля. Вскоре о готовности помогать аэроклубу заявили и тагильские предприятия. В их числе трест «Тагилстрой», силами которого был построен один ангар, оборудовано лётное поле, а также приобретён самолёт У-2. Второй самолёт купил Верхне-Туринский завод, а третий аэроклубу передали военные. В это же время на счета аэроклуба стали поступать деньги от организаций и учреждений города, от предприятий и колхозов.

Самолёт У-2 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://авиару.рф/wp-content/uploads/2018/07/U-2NAK.jpg)

В первое время занятия в аэроклубе проводились без отрыва от производства. Были определены и планы на учебный период 1934–1935 годов, согласно которым аэроклуб должен был подготовить до 70 пилотов, не менее 200 планеристов и не менее 500 авиамоделистов. В ближайших планах было открытие трёх филиалов аэроклуба: в посёлке Уралвагонстроя, в городах Невьянске и Кушве.

Вагонский филиал аэроклуба был создан при активной поддержке руководства завода и лично парторга Уралвагонстроя Шалвы Окуджавы. Для нужд филиала оборудовали взлётно-посадочную полосу, выделили помещение, закупили горюче-смазочные материалы.

Планеристы Уралвагонстроя (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://историятагила.рф/images/666.jpg) Планеристы Уралвагонстроя (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://scalemodels.ru/modules/forum/img_1276649_1468189383_antonov_and_his_glider_1923_coin_purse.jpg.html)

К началу 1935 года аэроклуб был на 100% укомплектован лётными инструкторами и техниками, которые начали формирование первых учебных групп из числа рабочей молодёжи. Кроме этого, заработали две планерных секции: на железнодорожном узле и на Вые. В то же время в школах города были созданы кружки авиамоделистов. До конца года Нижнетагильский аэроклуб получил ещё два самолёта У-2, которые, в отличие от имеющихся, были оснащены держателями для бомб и пулемётными турелями.

Из курсантов аэроклуба были сформированы и приступили к обучению пять лётных групп по 14 человек в каждой. Начала работать и парашютная секция, день рождения которой пришёлся на 7 августа 1935 года — день, когда был совершён первый в истории Нижнетагильского аэроклуба прыжок с борта самолёта. Это было только началом становления тагильского аэроклуба. В 1940 году в нём обучались уже 300 пилотов, а в работе были задействованы 10 самолётов. Тем курсантам, кто сдавал лётную подготовку с оценкой «отлично», предлагали остаться работать инструкторами, остальные получали направление в Ульяновскую школу лётчиков. Одиннадцать человек после соответствующей подготовки были направлены служить в действующую армию на Дальний Восток, где с марта 1937 года началось противостояние 57-го Особого корпуса Красной Армии, введённого на территорию Монгольской Народной Республики, и армии Японии.

Выпускники Нижнетагильского аэроклуба принимали участие практически во всех военных конфликтах 1937–1940 годов. Так, в боях на реке Халхин-Гол отличился Николай Григорьевич Алексеев, сбивший в одном из воздушных боёв японского аса, преподавателя японской школы лётчиков-истребителей. Другой выпускник аэроклуба, Иван Кедун, по окончании 3-й Военной школы лётчиков имени Ворошилова в составе 31-го отдельного скоростного бомбардировочного авиаполка принимал участие в боях советско-финляндской кампании, был награждён орденами и медалями. Принимал участие в боях на реке Халхин-Гол и Павел Андреевич Пологов, открывший в небе Монголии свой счёт сбитым вражеским самолётам. В боях у озера Хасан участвовал Сергей Александрович Черных — самый известный тагильский лётчик, ставший первым на Урале Героем Советского Союза. Хотя в городском аэроклубе Сергей Черных не успел позаниматься, здесь его всегда считали «своим»: будучи депутатом Верховного Совета СССР, он постоянно оказывал поддержку и всестороннюю помощь Нижнетагильскому аэроклубу.

Сергей Александрович Черных (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/ch/chernyh4.jpg)

С началом Великой Отечественной войны работа Нижнетагильского аэроклуба в корне меняется. Здесь, на Гальянском аэродроме, остаётся только планерное звено, а почти весь лётно-технический состав клуба и техника перебазируются на аэродром «Арамиль», где учебные самолёты У-2 были переоборудованы в лёгкие бомбардировщики, а лётчики прошли подготовку по бомбометанию в ночных условиях. Позднее из числа лётно-инструкторского состава курсантов был сформирован 698-й легкобомбардировочный авиаполк, начавший свой боевой путь в декабре 1941 года в Рязани. В 1942 году полк расформировали, лётно-технический состав отправили переучиваться на новые типы самолётов ИЛ-2. По окончании обучения лётчики направлялись на пополнение других авиационных частей. В годы Великой Отечественной войны выпускники аэроклуба сражались в составе разных авиасоединений: ночных бомбардировщиков, в истребительной и штурмовой авиации.

По окончании войны в составе Нижнетагильского аэроклуба оставались лишь планерная станция и секция авиамоделизма. В это время планерная станция готовила планеристов на спортивных и грузовых планерах. В 1947 году Нижнетагильской станции планеристов был передан аэродром на Вагонке и старый заводской самолёт. Вместе с матчастью в состав городской планерной секции влилась секция планеристов УВЗ, которую возглавлял первый лётчик Вагонстроя Владимир Владимирович Челищев.

16 января 1948 года постановлением Совета министров СССР № 77 Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству было разделено на Добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ), Добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ), а также Добровольное общество содействия флоту (ДОСФЛОТ). Какую цель преследовали эти реформы — непонятно, но, видимо, они не принесли ожидаемого результата, потому что 18 сентября 1951 года организации вновь объединили уже под названием Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР).

Значок ДОСААФ СССР (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://raritetus.cdnvideo.ru/storage/blog/Значок%20Досааф/1.png)

Обновлённое общество приняло на себя ряд новых функций: допризывную подготовку юношей от 14 до 18 лет, подготовку водителей, автомехаников и мотористов для народного хозяйства, а также организацию и проведение военно-спортивных мероприятий и популяризацию военно-технических видов спорта, таких как спидвей, мотогонки на льду, мотобол, а с 1961 года ещё картинг, автогонки и «комбайн» (бег по пересечённой местности и стрельба из пистолета). В 1962 году на базе тагильской планерной станции был воссоздан авиационно-спортивный клуб, а с июня 1964 года аэродром ДОСААФ на Гальянке стал использоваться для нужд малой авиации. Отсюда совершались пассажирские рейсы до Свердловска и Верхней Салды. Работали на этих линиях самолёты Ли-2. В сутки с Гальянского аэродрома отправлялись по два рейса по каждому маршруту. Цена билета до Свердловска составляла 5 рублей, ещё 50 копеек пассажир должен был заплатить за габаритный багаж. Для 1960-х годов 5 рублей были большими деньгами, однако из Нижнего Тагила до Свердловска самолёт летел всего 30 минут, в то время как этот же путь по железной дороге занимал 5 часов.

В 1970 году в ходе разработки нового генплана развития Нижнего Тагила аэродрому ДОСААФ места в структуре города не нашлось. Его вместе с аэроклубом было решено перенести в село Быньги, что в семи километрах от Невьянска, а территорию определили под застройку жилыми домами.

Жилой дом на месте бывшего аэродрома ДОСААФ (фото Игоря Харькова / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/w/5/6/w567b3t3lub8orctvn.jpg)

В перестроечный и постперестроечный период роль и значение ДОСААФ начали искусственно занижать, а в конце 1990-х стали переводить организацию на коммерческие рельсы, что в итоге закончилось печально.

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

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При подготовке материала использовалась литература и архивные материалы, перечисленные в библиографическом указателе «История Урала» (сост. Н. П. Милинькова и О. А. Мельчакова), СПб, 2000 г.

Отдельная благодарность интернет-ресурсу: http://tagil-press.ru.