В Нижнем Тагиле мужчина насмерть забил двух собутыльников

В Нижнем Тагиле завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в июле 2024 года Александр И. присоединился к компании из трёх незнакомых ему мужчин, чтобы вместе выпить. Однако во время застолья между подсудимым и собутыльниками возник конфликт, который быстро перерос в жестокую драку. Александр оказался в хорошей физической форме и нанёс всем троим серьёзные травмы. Двое из новых знакомых скончались практически сразу после драки, а третий чудом остался жив.

В суде Александр не признал свою вину, заявив, что действовал в целях самообороны. Однако его версия не нашла подтверждения в ходе судебного следствия и была опровергнута доказательствами, представленными стороной обвинения.

«Суд признал Александра виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении двух и более лиц, повлекшее по неосторожности смерть двух потерпевших)», — заявили в суде.

С учётом ранее назначенного ему наказания мировым судьёй за оскорбление сотрудника полиции, суд приговорил Александра к 12 годам и 20 дням лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.