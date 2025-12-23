«Когда ты зелёный — ты живой». В Нижнем Тагиле прошло шоу коротких историй о том, как не бояться нового и гнуть свою линию (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» прошло шоу коротких историй по теме «Нелегко быть зелёным» (16+), где собрались предприниматели, управленцы, представители креативных индустрий, руководители социальных и культурных проектов, а также горожане, интересующиеся личным развитием и предпринимательской средой. Вечер был посвящён разговорам о неопытности, сомнениях и внутренней неготовности к принятию важных решений.

Проект «Шоу коротких историй» (16+) появился в Тюмени в 2019 году и постепенно превратился в межрегиональную площадку для открытого диалога о пути, ошибках и росте. Открывая пятое по счёту шоу, проводимое в Нижнем Тагиле, руководитель Центра «Мой бизнес» Сергей Федореев подчеркнул, что тема «зелёности» выходит далеко за рамки возраста или профессионального старта и касается людей на самых разных этапах жизни.

«Зелёным можно быть в любом возрасте и в любой роли. Это состояние, когда ты вроде бы уже многое знаешь и умеешь, но всё равно оказываешься в ситуации, где нет готовых ответов, а решения приходится принимать на ощупь», — отметил Сергей Федореев.

Одним из спикеров стал основатель проекта «Шоу коротких историй» Алексей Голомолзин. Он рассказал о периоде жизни, когда после продажи бизнеса и серьёзных личных изменений оказался в точке полной неопределённости. По его словам, прежние ориентиры перестали работать, а новое понимание себя ещё не сформировалось. Именно в этот момент он впервые вышел на сцену с короткой, не отредактированной историей и опубликовал запись в социальных сетях, получив множество комментариев с советами о том, как «правильно» выступать и выстраивать публичную речь. Однако, со временем эти первые, неровные выступления стали основой проекта, а сам опыт — напоминанием о ценности состояния начала.

«Мне тогда очень много говорили, как нужно стоять, как держать руки, какие истории рассказывать, чтобы это выглядело профессионально. Но я понял, что если всё это учитывать, можно просто не начать. Поэтому я решил делать так, как получается. Когда ты зелёный — ты живой. Потом появляется опыт, осторожность, страх ошибиться. И эта версия тебя больше никогда не повторится», — поделился Алексей Голомолзин.

Региональный директор Сбера Фёдор Тумаков рассказал о своём пути в управлении, который начался далеко за пределами банковской сферы. В подростковом возрасте он профессионально занимался футболом и связывал своё будущее со спортом, однако серьёзная травма перечеркнула эти планы и заставила резко пересмотреть дальнейшую траекторию.

«Когда мечта заканчивается в четырнадцать лет, ты вдруг понимаешь, что вообще не знаешь, кто ты и что умеешь. Ты просто оказываешься в реальности без ориентиров», — рассказал Фёдор Тумаков.

Дальнейший путь включал в себя учёбу без чёткого понимания цели, попытки заняться бизнесом без достаточного опыта, кредиты и череду сложных решений. Придя в крупную компанию без профильного образования, он оказался в ситуации, где объём информации и процессов казался неподъёмным. По словам Тумакова, ощущение неопределённости не исчезает даже с ростом ответственности и должности.

«Я довольно быстро понял, что не могу знать всё. Но могу знать тех, кто знает. Я начал просто слоняться по этажам и со всеми знакомиться и понимать, кто за что шарит. И всё, люди — это реально крутая, вообще самая крутая сила. И когда я выстроил всю схему, мне дали роль, придумали для меня должность руководителя проекта. И вот тут у меня появился Telegram-канал, какая-то публичность, и я стал выходить на сцену, стал что-то рассказывать. И мне просто однажды вышестоящий руководитель говорит, что в Тагиле есть крутая должность. И вот я стал региональным директором, мне тридцать один год, и самый младший региональный директор в стране в Сбере старше меня на десять лет. И вот я опять зелёный, и опять я ничего не понимаю», — отметил он.

Директор по маркетингу бренда «ЕмСам» Константин Паклин в своём выступлении говорил о выборе между предсказуемой карьерной траекторией и сферой, где больше свободы, но значительно меньше гарантий. Он отметил, что с возрастом и опытом приходит осторожность, которая постепенно вытесняет готовность рисковать.

«В какой-то момент ты перестаёшь газовать на зелёный. Начинаешь оглядываться, считать риски, ждать идеального момента. Но вместе с этим уходит ощущение свободы, без которого невозможно создавать новое», — поделился Константин Паклин.

Историей предпринимательства в глубинке поделилась Елизавета Нетименко, основательница глэмпинга «Ёква» в деревне своего детства. Проект развивался в условиях отсутствия инфраструктуры, сложной логистики и сезонности. Серьёзным испытанием были одновременно беременность, заморозка строительства и нехватка средств на продолжение работы. Переломным моментом стал приход инвестора, предложившего поддержку без формальных договоров и гарантий.

«Весной начали звонить гости, а я понимала, что просто не знаю, что им отвечать. Было ощущение, что всё рушится одновременно. И тут мне предложили деньги на покупку дома для бизнеса. В тот момент я поняла, что если сейчас не соглашусь, я больше не войду в эту реку. Судьба даёт мне шанс. Я беременная, у меня стройка, муж, который меня ненавидит уже за всю эту “движуху”. Я соглашаюсь. Мы идём на переговоры, разговариваем, какое-то время общаемся, я делаю бизнес-план, мы едем смотреть место, я показываю дом, мы пытаемся сторговаться — ничего не получается. Но, короче говоря, так у меня в жизни появился Серёга. Серёга согласился — просто безумие и отвага — согласиться на эту авантюру с беременной 29-летней блондинкой, чтобы строить бизнес. Это было страшно, потому что никаких договоров не было. Но тогда я поняла, что иногда единственное, что у тебя есть, — это доверие. К людям и к себе», — рассказала Елизавета Нетименко.

Также в шоу приняли участие главный редактор телекомпании «Телекон», дважды лауреат «ТЭФИ-регион» Александр Мартиросов, предприниматель и основатель творческой мастерской «Гончарный двор» Любовь Новогрудская, художественный руководитель театра «Ку-Кушка», обладатель федеральных театральных наград Юлия Пиляй, директор франчайзинговой сети GrossHaus, группы компаний «Деловой стиль» Андрей Геймбух и депутат городской думы, генеральный директор АО «УБТ-Уралвагонзавод» Гаджи Абдулов.

«Для меня Тагил сейчас очень зелёный, очень перспективный и яркий город. Поэтому к теме, которая сегодня звучала, так легко было найти героев, так легко было найти истории. Сегодня зал взрывался вашими аплодисментами с гордостью за то место, в котором вы живёте. Искренне желаю, чтобы у каждого горожанина, не только тагильчанина, была такая любовь и гордость за свой город», — подытожила одна из основательниц проекта Валентина Шарова.