Парень попал под колёса автобуса в Нижнем Тагиле

Сегодня, 4 февраля, на Вагонке произошло ДТП, в котором пострадал молодой человек. По информации тагильской Госавтоинспекции, около 8:00 у дома № 1б на улице Ильича 19-летний молодой человек помогал выталкивать с парковки застрявший автомобиль, но поскользнулся и упал на проезжую часть, по которой в это время ехал автобус. Парню потребовалась госпитализация.

48-летний водитель частного пассажирского автобуса «МАЗ», имеющий 21-летний стаж вождения, пояснил, что остановился сразу, как почувствовал удар в правое заднее колесо. В момент аварии пассажиров в салоне не было. В отношении водителя, который на момент аварии был трезв, были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ (отсутствие тахографа), ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ (отсутствие действующей диагностической карты о прохождении технического осмотра), ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (отсутствие путевого листа).

Сотрудники полиции на месте происшествия провели осмотр, опросили очевидцев и установили всех участников инцидента. По факту ДТП проводится процессуальная проверка.

В Госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности при проведении любых работ около проезжей части, включая буксировку транспортных средств. Необходимо заранее обеспечивать хорошую видимость для других водителей и исключить нахождение людей на проезжей части. Водителям следует осторожно проезжать места, где на проезжей части или рядом с ней находятся люди и автомобили.