Власти и энергетики перенесли сроки масштабного отключения электричества в Черноисточинске после того, как жители посёлка пригрозили им судом

Власти и энергетики решили перенести сроки масштабного отключения электричества в посёлке Черноисточинск, которое было запланировано на февраль текущего года. Об этом сегодня, 29 января, сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев перед началом заседания Нижнетагильской думы.

«В Черноисточинске сложилась непростая ситуация в связи с переключением. Это непростой вопрос с учётом всех политических рисков, которые есть и прочих вещей. Но тем не менее сегодня было принято решение, что мы не будем отключаться в феврале, а проведём работы в марте, когда будет более тёплая температура», — сказал мэр города.

Напомним, жители начали бить тревогу из-за предстоящего отключения электричества со 2 по 5 февраля с 9:00 до 20:00. Планировалось, что в первые два дня без света останется одна часть посёлка, затем — другая. Как сообщало ранее v-tagile. ru, энергетики планировали обеспечить резервным питанием только социальные объекты, тогда как жилые дома остались бы без электричества. Для многих жителей, использующих скважины и электрокотлы, это означало двухдневное отключение электроэнергии на фоне прогнозируемых морозов. Сельчане обратились в прокуратуру, а также грозили энергетикам судом в случае поломок оборудования.

В «Россети Урал» рассказали, что отключение электроэнергии связано с плановыми работами по подключению станции водоподготовки «Южная», а также газовой котельной, которая обеспечит теплом комплекс и жилые дома. В компании подчеркнули, что действуют в рамках законодательства — жители частного сектора относятся к третьей категории надёжности, а организация обязана подключать заявителей вне зависимости от времени года. Энергетики также отметили, что плановое ограничение электроснабжения планировалось только в дневное время суток.