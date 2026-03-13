Свердловский облсуд поставил точку в деле о циничном убийстве мужчины в баре «Континент» в Нижнем Тагиле 

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу тагильчанина Владимира Аранцева, признанного виновным в убийстве мужчины в баре «Континент» на улице Зари в Нижнем Тагиле.

Напомним, в ночь на 9 октября 2024 года рецидивист Владимир Аранцев жестоко убил своего нового знакомого. Поводом для расправы стали воровские понятия. На записи с камер видеонаблюдения видно, как компания из двух мужчин и женщины просто выпивает и разговаривает за столом. Однако в какой-то момент Владимир неожиданно ударил своего собеседника Дмитрия Сёмина по лицу. Спустя некоторое время он достал из сумки спутницы нож и несколько раз нанёс им удары в левый бок потерпевшего, который не успел отреагировать на нападение. Раненый схватился за бок и упал на пол, после чего Аранцев положил нож обратно в сумку и скрылся вместе со своей спутницей и оставшимся алкоголем. Дмитрий скончался в тот же день в больнице.

«Разговор зашёл про лагерную жизнь. Владимир больше 20 лет отсидел за тяжкие преступления, убийства и сексуальное насилие, вышел на свободу несколько дней назад и был идейным противником сотрудничества с администрацией. У Дмитрия был небольшой срок за кражу. На зоне он считался “красным” (так называют заключённых, сотрудничавших с администрацией. — Прим. ред.). В блатной среде это является серьёзным проступком. И Дмитрий ещё сказал в грубой форме, что он в местах лишения свободы боролся с такими, как Владимир. Это стало последней каплей, и он схватился за нож. Пацанские понятия в Тагиле, и особенно на Вагонке, до сих пор сильны. Рядом много колоний. Люди выходят из них и продолжают жить здесь. Тут реально могут убить за некоторые слова», — рассказал E1 ранее источник в силовых структурах.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. В июле 2025 года Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор Владимиру Аранцеву и назначил ему 12 лет колонии особого режима. В суде Аранцев частично признал свою вину, пояснил, что Сёмин оскорблял его нецензурной бранью в присутствии супруги. Это вызвало у Аранцева сильное душевное волнение.

В середине февраля 2026 года в Свердловском областном суде пересмотрели ещё один приговор Аранцеву, осуждённому в ноябре 2025 года за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ). За три дня до убийства Сёмина, 6 октября 2024 года, Аранцев из хулиганских побуждений сообщил в орган внутренних дел заведомо ложные сведения об акте терроризма — взрывах в жилых домах на улицах Сибирской и Зари на Вагонке.

«В суде Аранцев свою вину не признал, заявив, что в момент происшествия находился в сильном опьянении и событий не помнит, а ранее данные признательные показания подписал, желая поскорее уйти из полиции. Однако суд, изучив все доказательства, включая аудиозапись звонков и показания, данные им на следствии, признал его вину установленной. Было доказано, что Аранцев из хулиганских побуждений хотел нарушить общественный порядок и понаблюдать за реакцией экстренных служб», — говорится в сообщении.

Тагилстроевский районный суд тогда назначил мужчине два года ограничения свободы с рядом запретов. Однако, учитывая, что Аранцев ранее был осуждён за убийство Сёмина, по совокупности преступлений путём частичного сложения окончательно ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 3 месяца в исправительной колонии особого режима.

Приговор обжаловал осуждённый, также апелляционное представление было подано прокурором.

«Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, изменил приговор Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, исключив из описательно-мотивировочной части указание на причинение действиями Аранцева значительного имущественного ущерба и ряд ссылок на показания свидетелей. Суд апелляционной инстанции снизил размер наказания в виде ограничения свободы до 1 года 11 месяцев (по ч. 1 ст. 207 УК РФ) и уточнил ограничения, установленные осуждённому», — сообщала ранее пресс-служба суда.

В итоге общий срок наказания был снижен судом до 12 лет 2 месяцев лишения свободы.

В этот раз Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, доводы апелляционных жалоб, оставил приговор суда первой инстанции без изменения.