В СК прокомментировали жестокое убийство в баре на Вагонке

В Следственном комитете по Свердловской области прокомментировали инцидент, который произошёл в баре на Вагонке. Напомним, в баре «Континент» на улице Зари хладнокровно зарезали мужчину. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин и женщина сидят вместе за столом и разговаривают. В какой-то момент мужчина в кепке бьёт своего собеседника по лицу, затем достаёт из сумки спутницы огромный нож и с размаху несколько раз наносит удары в левый бок потерпевшему. Раненый хватается за живот, падает на колени. Нападавший прячет нож в сумку, закидывает её на плечо и перед выходом на улицу пинает ногой истекающего кровью мужчину. Женщина выходит вслед за нападавшим, захватив со стола недопитый алкоголь.

По информации источника АН «Между строк», трагедия произошла в ночь на 9 октября текущего года. Пострадавшего мужчину звали Дмитрий Сёмин, он скончался в этот же день в больнице. Ему было 45 лет.

«Между мужчинами произошла ссора. Подозреваемый нанёс потерпевшему 7 ножевых ранений. Мотивы поступка ещё уточняются. Сотрудница бара не сразу заметила, что произошла потасовка между посетителями. Подозреваемый был оперативно задержан. Это неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина, он недавно вышел из мест лишения свободы. Проходит сейчас ещё по одному уголовному делу об убийстве», — рассказал источник АН «Между строк».

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, 43-летний ранее судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в баре вступил в конфликт с 45-летним посетителем. После того как нанёс ножом несколько ударов в область живота потерпевшего, он покинул место происшествия и выкинул орудие преступления на улице. Позднее мужчина был задержан в результате проведённых на первоначальном этапе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

«Обвиняемый, который совершил столь дерзкое преступление в общественном месте, ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Так, в 2001 году он был осуждён к условному лишению свободы за совершение кражи. Уже на следующий год, не вняв условному сроку, он совершил гораздо более тяжкие деяния — преступление сексуального характера и убийство, за что был приговорён Свердловским областным судом к 22 годам лишения свободы. Отбыв это наказание, гражданин так и не смог завязать с криминальным прошлым, поэтому в 2023 году вновь попался на краже. Его осудили к 10 месяцам колонии. Вышел из мест лишения свободы он лишь за 5 дней до нынешнего убийства. Пребывание его на воле, не отягощённое новыми преступными похождениями, оказалось крайне недолгим», — прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Местонахождение выброшенного ножа было установлено, он изъят и приобщён к материалам дела в качестве вещественного доказательства. Мужчине уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.