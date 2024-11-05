В Нижнем Тагиле в баре на Вагонке зарезали мужчину. Рассказываем подробности этого жестокого убийства (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в баре «Континент» на улице Зари хладнокровно зарезали мужчину. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин и женщина сидят вместе за столом и разговаривают. В какой-то момент мужчина в кепке бьёт своего собеседника по лицу, затем достаёт из сумки спутницы огромный нож и с размаху несколько раз наносит удары в левый бок потерпевшему. Раненый хватается за живот, падает на колени. Нападавший прячет нож в сумку, закидывает её на плечо и перед выходом на улицу пинает ногой истекающего кровью мужчину. Женщина выходит вслед за нападавшим, захватив со стола недопитый алкоголь.

«Это круглосуточный бар на Вагонке с сомнительной репутацией. Там регулярно что-то такое происходит. Ограбления, нападения. Возможно, крышует кто-то. А убийца, видимо, на опыте. Спокойно так зарезал, будто чашку кофе выпил», — рассказал E1.RU один из местных жителей.

Журналисты E1.RU отправили запрос в полицию и СК, но там пока воздерживаются от комментариев.

По информации источника АН «Между строк», трагедия произошла в ночь на 9 октября текущего года. Пострадавшего мужчину звали Дмитрий Сёмин, он скончался в этот же день в больнице. Ему было 45 лет.

«Между мужчинами произошла ссора. Подозреваемый нанёс потерпевшему 7 ножевых ранений. Мотивы поступка ещё уточняются. Сотрудница бара не сразу заметила, что произошла потасовка между посетителями. Подозреваемый был оперативно задержан. Это неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина, он недавно вышел из мест лишения свободы. Проходит сейчас ещё по одному уголовному делу об убийстве», — рассказал источник АН «Между строк».