В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине, который зарезал человека в баре «Континент» на Вагонке

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор обвиняемому, который зарезал мужчину в баре «Континент» на улице Зари.

Напомним, в ночь на 9 октября прошлого года рецидивист Владимир Аранцев жестоко убил своего нового знакомого, поводом для расправы стали воровские понятия. На записи с камер видеонаблюдения видно, как компания из двух мужчин и женщины просто выпивает и разговаривает за столом, однако в какой-то момент Владимир неожиданно ударил своего собеседника Дмитрия Сёмина по лицу. Спустя некоторое время он достал из сумки спутницы нож и несколько раз нанёс им удары в левый бок потерпевшего, который не успел отреагировать на нападение. Раненый схватился за бок и упал на пол, после чего Аранцев положил нож обратно в сумку и скрылся вместе со своей спутницей и оставшимся алкоголем. Дмитрий скончался в тот же день в больнице.

«Разговор зашёл про лагерную жизнь. Владимир больше 20 лет отсидел за тяжкие преступления, убийства и сексуальное насилие, вышел на свободу несколько дней назад и был идейным противником сотрудничества с администрацией. У Дмитрия был небольшой срок за кражу. На зоне он считался “красным” (так называют заключённых, сотрудничавших с администрацией. — Прим. ред.). В блатной среде это является серьёзным проступком. И Дмитрий ещё сказал в грубой форме, что он в местах лишения свободы боролся с такими, как Владимир. Это стало последней каплей, и он схватился за нож. Пацанские понятия в Тагиле, и особенно на Вагонке, до сих пор сильны. Рядом много колоний. Люди выходят из них и продолжают жить здесь. Тут реально могут убить за некоторые слова», — рассказал E1 ранее источник в силовых структурах.

Суд признал Владимира Аранцева виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде 12 лет колонии особого режима.