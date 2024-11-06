Стало известно, за что зарезали мужчину в баре Нижнего Тагила

Стало известно, за что зарезали мужчину в баре «Континент» в Нижнем Тагиле. Как сообщает E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, поводом для жестокого убийства стали воровские понятия.

Напомним, в баре «Континент» на улице Зари в ночь на 9 октября хладнокровно зарезали мужчину. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин и женщина сидят вместе за столом и разговаривают. В какой-то момент мужчина в кепке бьёт своего собеседника по лицу, затем достаёт из сумки спутницы огромный нож и с размаху несколько раз наносит удары в левый бок потерпевшему. Раненый хватается за живот, падает на колени. Нападавший прячет нож в сумку, закидывает её на плечо и перед выходом на улицу пинает ногой истекающего кровью мужчину. Женщина выходит вслед за нападавшим, захватив со стола недопитый алкоголь.

По информации источника АН «Между строк», пострадавшего мужчину звали Дмитрий Сёмин, он скончался в этот же день в больнице. Ему было 45 лет. По версии следствия, убийцей оказался 43-летний рецидивист.

«Разговор зашёл про лагерную жизнь. Владимир (обвиняемый) больше 20 лет отсидел за тяжкие преступления, убийства и сексуальное насилие, вышел на свободу несколько дней назад и был идейным противником сотрудничества с администрацией. У Дмитрия был небольшой срок за кражу. На зоне он считался “красным” (так называют заключённых, сотрудничавших с администрацией. — Прим. ред.). В блатной среде это является серьёзным проступком. И Дмитрий ещё сказал в грубой форме, что он в местах лишения свободы боролся с такими, как Владимир. Это стало последней каплей, и он схватился за нож. Пацанские понятия в Тагиле, и особенно на Вагонке, до сих пор сильны. Рядом много колоний. Люди выходят из них и продолжают жить здесь. Тут реально могут убить за некоторые слова», — рассказал E1.RU источник в силовых структурах.

Местонахождение выброшенного ножа было установлено, он изъят и приобщён к материалам дела в качестве вещественного доказательства. Мужчине уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.