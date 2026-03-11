Суд в Нижнем Тагиле приговорил мигрантку к 11 годам колонии за торговлю наркотиками 

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 28-летней гражданке бывшей союзной республики. Она признана виновной в шести преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Среди них — сбыт и покушение на сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой, в том числе в крупном и особо крупном размере.

По данным суда, весной 2024 года осуждённая вместе с сообщником, дело которого ещё не рассмотрено, и неустановленным лицом, в отношении которого выделено отдельное производство, организовала преступную схему по сбыту наркотиков через интернет в Свердловской области. В ходе расследования полиция изъяла 276 свёртков с метадоном общим весом более 312 граммов.

Для преступной деятельности был создан интернет-магазин для продажи наркотиков. Осуждённая привлекала новых участников за денежное вознаграждение, чтобы расширить свою сеть сбыта. Она также участвовала в планировании и подготовке особо тяжких преступлений в этой сфере.

В итоге суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.