В Нижнем Тагиле нечистоты затопили подвал многоквартирного дома на улице Карла Маркса

В редакцию АН «Между строк» обратилась обеспокоенная жительница дома № 54 на улице Карла Маркса (пр. Мира, 28) из-за потопа канализации в подвале. По её словам, ЧП произошло в начале марта. Несмотря на многочисленные обращения в различные службы, ситуация до сих пор не изменилась.

«С 1 марта во всех подъездах и квартирах стоит ужасный запах канализации. Дышать дома невозможно. В УК “Центр-НТ” заявку давали по телефону ежедневно, письменно всем домом, но они говорят, что чистить колодцы — это работа “Водоканала-НТ”. Придёт сантехник из УК, посмотрит и уходит», — рассказала АН «Между строк» жительница дома.

По словам тагильчанки, в среду, 4 марта, канализационные стоки пошли в подвал. Жильцы также обращались в ЕДДС, где им сообщили, что направили заявку в «Водоканал-НТ», однако специалисты на место так и не приехали. Дозвониться до самого «Водоканала-НТ» жителям удалось, заявку приняли, но после этого никаких действий не последовало.

«Вызываем аварийку, они приезжают, вскрывают колодцы, посмотрят и закрывают. Говорят, что они просто смотрят, а чистить колодцы нужен “Водоканал-НТ”. Получается какой-то замкнутый круг. Сейчас все нечистоты поднялись из подвала и уже вылились в подъезд, с каждым днём поднимается всё выше. Писали письменные обращения в администрацию города, в департамент ЖКХ, в сам “Водоканал-НТ”, но по закону срок ответа — 30 дней. Чего ждать нам, жителям, дальше — неизвестно. Скоро выйти будет невозможно из подъезда. Мы просто не знаем, куда уже обратиться», — говорит тагильчанка.

АН «Между строк» в пресс-службе «Водоканала-НТ» сообщили, что заявки, поступившие 4 и 6 марта, были отработаны. Однако, по словам жителей, ситуация не изменилась. Получить комментарий от УК «Центр-НТ» не удалось.