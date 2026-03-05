На трассе под Нижним Тагилом сгорело кафе «У Сахила»

Накануне, 4 марта, вечером в кафе на Серовском тракте под Нижним Тагилом произошёл серьёзный пожар.

Около 22:00 поступило сообщение о пожаре в селе Малая Лая на улице Молодёжной, 16, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. На площади 450 квадратных метров горело здание кафе «У Сахила». На место оперативно прибыли 8 единиц техники и более 27 человек личного состава.

Несмотря на быстрое распространение огня, 28 человек, включая находившихся в самом кафе и в расположенной рядом гостинице, успели эвакуироваться самостоятельно до прибытия экстренных служб. Пострадавших нет. В 19:35 огонь был локализован, в 22:24 было ликвидировано открытое горение, а проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 3:50.

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание в проводке котельной, сообщили в ОНД и ПР Нижнего Тагила.