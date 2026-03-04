В Нижнем Тагиле скончался ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Андрей Леонидович Бряков

Вечером 3 марта в Нижнем Тагиле на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Андрей Леонидович Бряков.

Андрей Бряков родился 10 октября 1927 года в Омской области, на юго-западе Сибири. После окончания 7 класса поступил в Военно-техническое училище и во время войны был призван юнгой на Тихоокеанский флот, на эсминец «Рекордный». Позже служил на эскадренном миноносце «Внушительный».

В 1945 году Андрей Леонидович участвовал в освобождении города Отомари (сейчас носит название Корсаков), а также Кореи и острова Русский.

В 1951 году Бряков приехал в Нижний Тагил со своим отцом, который участвовал в операциях по взятию Берлина и Кёнигсберга. Андрей Леонидович устроился работать на «Уралвагонзавод» электриком. После учёбы его перевели старшим электромонтёром в ТЭЦ, где он проработал 30 лет. Имеет множество боевых наград и почётных грамот за трудовые успехи.

5 мая 2025 года, в преддверии 80-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель Нижнетагильской городской Думы Вадим Раудштейн вручили Андрею Леонидовичу Брякову диплом, удостоверение и золотой знак «Почётного гражданина города Нижний Тагил».

Прощание с Андреем Леонидовичем состоится 6 марта в 15:30 в Храме Воскресения Христова на Вагонке (ул. Лесная, 20).