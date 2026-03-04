Администрация Нижнего Тагила заплатит Tagilcity 2,5 млн рублей за свой пиар

Контракт на освещение деятельности администрации Нижнего Тагила заключат с ООО «ПремьерМедиаИнвест» (бренд 1MI), которое является учредителем и владельцем местного сетевого издания Tagilcity. До конца года интернет-портал будет освещать деятельность городской администрации. Согласно протоколу подведения итогов, размещённому на портале госзакупок, компания оказалась единственным участником закупки.

Официальное название объекта закупки: «Оказание услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил и размещению социально значимой информации на интернет-портале, освещающем социально-политические и общественно-значимые события, происходящие, в том числе в Свердловской области».

Изначально за свой пиар городские власти готовы были заплатить 3,25 млн рублей. В итоге стоимость контракта снизили до 2,5 млн рублей. Согласно техническому заданию, СМИ должно подготовить и разместить 125 материалов объёмом не менее 1500 знаков каждый.

Стоит отметить, что мэрия Нижнего Тагила несколько лет подряд заключает контракты на информационное обслуживание с изданием TagilCity.

При этом основатель и бывший владелец компании 1MI Фёдор Щербаков весной 2024 года был заочно арестован по делу о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. По последней информации, Щербаков находится за пределами страны. В феврале 2025 года 1MI перешёл в собственность одного из крупнейших в России операторов рекламы на медиафасадах Maer. По данным СМИ, относительно недавно глава Maer Константин Майор женился на двоюродной племяннице Владимира Путина Вере.