«Пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в коллективе». Тагильские школы получили инструкцию Минпросвещения на случай возникновения конфликтных ситуаций

В школы Нижнего Тагила поступила инструкция Минпросвещения РФ для руководителей образовательных организаций на случай возникновения конфликтных ситуаций. Об этом АН «Между строк» сообщили в администрации города. Инструкцию утвердили в декабре 2025 года, она была разработана из-за участившихся атак в российских школах.

«По информации управления образования, типовая инструкция для руководителя образовательной организации по действиям в случае возникновения конфликтной ситуации у педагогического работника с участниками образовательных отношений, утверждённая 19 декабря 2025 года Министерством просвещения Российской Федерации для руководителей образовательных организаций, поступила в образовательные учреждения Нижнего Тагила 16 февраля 2026 года. Инструкция принята в работу. Управление образования муниципалитета запланировало проведение совещания с заместителями директоров по направлению “Правовое воспитание” для изучения данной инструкции и разбора каждого этапа ситуации», — рассказали АН «Между строк» в администрации Нижнего Тагила.

В инструкции указано пять этапов действий на случай конфликтной ситуации.

Этап 1. Приём обращения

Информация о конфликте доводится до руководителя образовательной организации. Назначается ответственный, устанавливаются факты произошедшего и участники события. При необходимости информируются правоохранительные органы, органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также законные представители пострадавших обучающихся.

Этап 2. Сбор информации

Выясняются обстоятельства конфликта, собираются объяснительные, медицинские справки, свидетельские показания, проверяются локальные акты и возможные конфликты интересов. Участники проходят опрос (при необходимости с психологами, службой медиации или председателем профсоюза). Устанавливается виновная сторона и принимаются меры реагирования. Если конфликт не удаётся урегулировать, рекомендуется обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Этап 3. Заседание комиссии

Комиссия рассматривает все материалы, заслушивает стороны, третьих лиц, приглашает свидетелей и специалистов, анализирует доказательства и выносит письменное решение. Все заинтересованные стороны уведомляются о заседании.

Этап 4. Исполнение решения

Руководитель или назначенный ответственный контролирует исполнение решения комиссии и составляет отчёт о проделанной работе.

Этап 5. Обжалование

При необходимости дело передаётся в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов или в вышестоящие образовательные органы, правоохранительные и следственные органы, либо в суд.

В инструкции Минпросвещения есть и другие рекомендации. Так, в образовательных учреждениях советуют больше просвещать учеников и учителей о правовой культуре. Школьному руководству советуют обращать внимание на конфликты интересов, а также защищать честь и достоинство педагогов.

«Пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в коллективе», — говорится в документе.

Также рекомендуется заниматься профилактикой конфликтов, своевременно выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, для оказания им социально-психологической и педагогической помощи. Для этого с учащимися, их родителями и представителями нужно вести индивидуальную профилактическую работу.

Для учителей также разработана типовая инструкция, в которой указан алгоритм действий в случае агрессивного поведения учащихся.

«Агрессивное поведение — это сигнал, который требует незамедлительного действия и показывает неумение справиться с эмоциями, защитную реакцию, или привлечение внимания, копирование поведения, “пробу границ” взрослого. Задача педагога — не подавить ученика, чтобы не закрепить силовую модель поведения, а помочь справиться с этим состоянием, снизить злость и агрессию в моменте», — говорится в документе.

Напомним, в конце января в редакцию АН «Между строк» обратилась жительница ГГМ Елена (все имена изменены. — Прим. ред.), сын которой стал жертвой банды подростков-хулиганов из школы № 40. Как рассказала тагильчанка, днём 12 ноября 2025 года её 15-летний сын Алексей возвращался из школы. На улице у дома № 12а на Октябрьском проспекте его поджидали сверстники из параллельного класса. Когда парень проходил мимо них, один из группы по имени Альберт пнул его ногой ниже поясницы. Алексей обиды не стерпел и попытался дать сдачи. Между подростками завязалась драка, и в это время на помощь Альберту поспешили его четверо товарищей. Они повалили Алексея на асфальт и начали запинывать ногами. После нападения СК завёл уголовное дело.

Ещё один резонансный случай произошёл 10 марта прошлого года в школе № 4 на улице Энтузиастов. Две школьницы, 14 и 13 лет, записали на камеру как избивают свою сверстницу. По факту произошедшего Следственным отделом Дзержинского района было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Руководство школы и педагоги провели индивидуальную работу с ученицами и их семьями. Нападавшие были поставлены на внутришкольный учёт и на учёт в ПДН. В итоге избитая одноклассницами школьница получит моральную компенсацию от учебного заведения и нападавших девочек.