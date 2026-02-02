СК завёл уголовное дело после нападения подростков на 15-летнего школьника в Нижнем Тагиле

Следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по факту избиения 15-летнего учащегося школы № 40 одноклассниками.

Напомним, инцидент произошёл днём 12 ноября 2025 года, когда 15-летний Алексей (все имена изменены. — Прим. ред.) возвращался из школы домой. На улице у дома № 12а на Октябрьском проспекте его поджидали сверстники из параллельного класса. Когда парень проходил мимо них, один из группы по имени Альберт пнул его ногой ниже поясницы. Алексей не стерпел обиды и попытался дать сдачи. Между подростками завязалась драка, и в это время на помощь Альберту поспешили четверо его товарищей. Они повалили Алексея на асфальт и начали запинывать ногами. На шум из подъезда вышла женщина, которая пригрозила нападавшим полицией, и те убежали.

Сначала в полиции рассказали АН «Между строк», что сам пострадавший подросток и его обидчик поставлены на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних, а их родители привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Позднее в МВД заявили, что данная информация не совсем актуальна.

«В полиции Нижнего Тагила уточнили, что на профилактический учёт поставлены два участника конфликта, причинившие телесные повреждения однокласснику. Именно их родителей привлекли к ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — сообщили в тагильской полиции.

Сейчас уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершённое группой лиц). При этом в СК не уточнили, сколько в деле фигурантов.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Валерьевичу Францишко доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела», — заявили в пресс-службе СКР по Свердловской области.